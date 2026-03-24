ईरान युद्ध से अंबाला के मिक्सर ग्राइंडर इंटस्ट्री पर मंडराया संकट, ख़तरे में 15 हजार परिवारों की रोज़ी-रोटी
ईरान युद्ध के चलते हरियाणा के अंबाला में जूसर मिक्सर ग्राइंडर इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है.
Published : March 24, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 10:11 PM IST
अंबाला : हरियाणा का अंबाला वो शहर है जिसने देश को पहली मिक्सी दी. इस शहर की पहचान रसोई से जुड़े इस जरूरी मिक्सर ग्राइंडर के चलते है. लेकिन आज के दौर में ये अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. अंबाला का मिक्सी उद्योग, जो न केवल भारत बल्कि दुबई, कतर और अफ्रीकी देशों तक अपनी चमक बिखेरता था, आज वैश्विक युद्ध और महंगाई के दोहरे प्रहार से कराह रहा है.
हांफता मिक्सी उद्योग : रसोई में हर दिन चलने वाली और विदेश तक अंबाला का नाम पहुंचाने वाली ईरान युद्ध के कारण संकट में है. यही शहर है, जिसने देश को पहली मिक्सी दी. अब यही उद्योग कच्चे माल की महंगाई और वैश्विक हालात के दबाव में हांफता नजर आ रहा है. करीब 200 छोटी-बड़ी ईकाइयां मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर और चापर बनाती हैं. इनके साथ जिले के 150 से ज्यादा ट्रेडर्स जुड़े हैं और सालाना कारोबार करीब 250 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. इससे करीब 15 हजार परिवारों की रोजी-रोटी सीधी जुड़ी है.
ईरान युद्ध से निर्यात प्रभावित : ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो इनका सभी पर और अधिक संकट आना तय है. यहां निर्मित मिक्सी न केवल प्रदेश और देश, बल्कि विदेश तक जाती है. कच्चे माल के रेट लगभग दोगुने होने से 15 प्रतिशत तक रेट बढ़ाना पड़ा है. कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है. यहां की मिक्सी युगांडा, दुबई और कतर समेत कई देशों में भेजी जाती है. अफ्रीकी देशों में भी यहीं से सप्लाई होती है. मौजूदा हालात में निर्यात प्रभावित हो गया है. इससे कारोबारियों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है. लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ बाजार सिकुड़ रहा है. इस धंधे से जुड़े लोगों का कहना है उन्हें ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं. रेट में बहुत वेरिएशन है. महंगा माल कोई भी खरीदने को तैयार नही है. वहीं लेबर के लिए भी दिक्कतें बढ़ रही है.
व्यापारियों का दर्द : मिक्सी बनाने वाले व्यापारियों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि "कई फैक्ट्रियां तो बंद हो चुकी है, ईरान युद्ध के चलते माल बेचने में परेशानी हो रही है, लोगों को समझाने में परेशानी आ रही है. कच्चा माल महंगा हो गया है जिसके चलते कॉस्ट बढ़ गई है.
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