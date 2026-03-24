ETV Bharat / state

ईरान युद्ध से अंबाला के मिक्सर ग्राइंडर इंटस्ट्री पर मंडराया संकट, ख़तरे में 15 हजार परिवारों की रोज़ी-रोटी

ईरान युद्ध के चलते हरियाणा के अंबाला में जूसर मिक्सर ग्राइंडर इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है.

IRAN WAR IMPACT ON MIXER GRINDER INDUSTRY IN AMBALA
ईरान युद्ध से अंबाला के मिक्सर ग्राइंडर इंटस्ट्री पर मंडराया संकट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 24, 2026 at 9:00 PM IST

|

Updated : March 24, 2026 at 10:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला : हरियाणा का अंबाला वो शहर है जिसने देश को पहली मिक्सी दी. इस शहर की पहचान रसोई से जुड़े इस जरूरी मिक्सर ग्राइंडर के चलते है. लेकिन आज के दौर में ये अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है. अंबाला का मिक्सी उद्योग, जो न केवल भारत बल्कि दुबई, कतर और अफ्रीकी देशों तक अपनी चमक बिखेरता था, आज वैश्विक युद्ध और महंगाई के दोहरे प्रहार से कराह रहा है.

हांफता मिक्सी उद्योग : रसोई में हर दिन चलने वाली और विदेश तक अंबाला का नाम पहुंचाने वाली ईरान युद्ध के कारण संकट में है. यही शहर है, जिसने देश को पहली मिक्सी दी. अब यही उद्योग कच्चे माल की महंगाई और वैश्विक हालात के दबाव में हांफता नजर आ रहा है. करीब 200 छोटी-बड़ी ईकाइयां मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर और चापर बनाती हैं. इनके साथ जिले के 150 से ज्यादा ट्रेडर्स जुड़े हैं और सालाना कारोबार करीब 250 करोड़ रुपये तक पहुंचता है. इससे करीब 15 हजार परिवारों की रोजी-रोटी सीधी जुड़ी है.

ईरान युद्ध से अंबाला के मिक्सर ग्राइंडर इंटस्ट्री पर मंडराया संकट (Etv Bharat)

ईरान युद्ध से निर्यात प्रभावित : ईरान युद्ध अगर लंबा चला तो इनका सभी पर और अधिक संकट आना तय है. यहां निर्मित मिक्सी न केवल प्रदेश और देश, बल्कि विदेश तक जाती है. कच्चे माल के रेट लगभग दोगुने होने से 15 प्रतिशत तक रेट बढ़ाना पड़ा है. कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है. यहां की मिक्सी युगांडा, दुबई और कतर समेत कई देशों में भेजी जाती है. अफ्रीकी देशों में भी यहीं से सप्लाई होती है. मौजूदा हालात में निर्यात प्रभावित हो गया है. इससे कारोबारियों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है. लागत बढ़ रही है, दूसरी तरफ बाजार सिकुड़ रहा है. इस धंधे से जुड़े लोगों का कहना है उन्हें ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं. रेट में बहुत वेरिएशन है. महंगा माल कोई भी खरीदने को तैयार नही है. वहीं लेबर के लिए भी दिक्कतें बढ़ रही है.

व्यापारियों का दर्द : मिक्सी बनाने वाले व्यापारियों ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि "कई फैक्ट्रियां तो बंद हो चुकी है, ईरान युद्ध के चलते माल बेचने में परेशानी हो रही है, लोगों को समझाने में परेशानी आ रही है. कच्चा माल महंगा हो गया है जिसके चलते कॉस्ट बढ़ गई है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद की पायलट बेटी ने UAE से 169 भारतीयों का किया रेस्क्यू, ATC से संपर्क भी टूटा, लेकिन कराई सेफ लैंडिंग

ये भी पढ़ें : "LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही", फरीदाबाद में गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की कतार

ये भी पढ़ें : अंबाला में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी! ढाबा संचालक बोले- 'सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि हमारा काम चलता रहे'

Last Updated : March 24, 2026 at 10:11 PM IST

TAGGED:

IRAN WAR IMPACT
AMBALA JUICER MIXER GRINDER
AMBALA MIXER GRINDER INDUSTRY
IRAN WAR IMPACT ON INDIA
IRAN WAR IMPACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.