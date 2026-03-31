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मेडिकल टूरिजम पर ईरान युद्ध का असर, विदेशी मरीजों की संख्या में करीब 20 प्रतिशत तक की कमी

फरीदाबाद: ईरान युद्ध का असर मेडिकल टूरिज्म पर भी दिखने लगा है. अस्पतालों में खाड़ी देशों से आने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. फरीदाबाद पहले से ही खाड़ी देशों के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण इलाज केंद्र रहा है. शहर के बड़े निजी अस्पतालों में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इराक और यूएई जैसे देशों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते थे. जिनमें दिल, किडनी ट्रांसप्लांट, हड्डी से जुड़ी सर्जरी और कैंसर के मरीज अधिक होते थे. हालांकि मौजूदा परिस्थितियों और यात्रा को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते, अब इन मरीजों की आवाजाही काफी घट गई है. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में विदेशी मरीजों की संख्या में करीब 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी आई है.

ईरान युद्ध का मेडिकल टूरिज्म पर असर: ईटीवी भारत से बातचीत में अमृता अस्पताल के इंटरनेशनल पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट के हेड पंकज कुमार ने बताया कि "युद्ध का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. इससे मेडिकल टूरिज्म भी अछूता नहीं है. मेडिकल टूरिज्म में भी लगभग 20 से 25% की कमी आई है, क्योंकि भारत के मेडिकल टूरिज्म में एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है और अभी की परिस्थितियों को देखकर उस कंट्री के लोग अभी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी राहत भरी खबर ये भी है कि इथोपियन एयरलाइन सर्विस, ओबाम एयरलाइंस सर्विस अब एक्टिव हो गई है. जिससे कुछ परसेंट ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 20 से 25% तक की गिरावट मेडिकल टूरिज्म में देखने को मिल रही है."

मेडिकल टूरिजम पर ईरान युद्ध का असर, विदेशी मरीजों की संख्या में करीब 25 प्रतिशत तक की कमी (Etv Bharat)

युद्ध के चलते 20 प्रतिशत तक नुकसान: पंकज कुमार ने कहा कि "इस युद्ध का असर गल्फ कंट्री से आने वाले पेशेंट के ऊपर भी पड़ा है. जिसमें मुख्य रूप से कतर, बहरीन, इराक, देश शमील हैं. क्योंकि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी काफी बेहतरीन है और इसलिए विदेश से पेशेंट यहां पर सर्जरी और बेहतर इलाज करवाने आते हैं. इसके अलावा इंडिया में मेडिकल टूरिज्म लगभग 13 मिलियन डॉलर का व्यापार है. यदि पूरे इंडिया में एक दिन में 100 विदेशी मरीज आते थे. अब उनकी संख्या लगभग 75 से 80 के बीच में रह गई है. ऐसा ही माहौल रहा, तो आने वाले दिनों में मेडिकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा घाटा होने वाला है.

विदेश से आने वाले मरीजों की संख्या घटी: पंकज ने बताया कि "जिस कंट्री में युद्ध नहीं चल रहा. वहां के पेशेंट इंडिया में आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उनकी फ्लाइट की टिकटों में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि वो लोग भी अब प्लान कैंसिल कर रहे हैं. इंडिया में इलाज काफी सस्ता और बेहतर है, क्योंकि यहां के डॉक्टर विदेशी डॉक्टर से बेहतर हैं. वहीं विदेश में किसी सर्जरी की कॉस्ट एक लाख डॉलर है, तो वही सर्जरी भारत में 7 से 8 हजार डॉलर में हो जाती है. इसलिए लोग भारत को ही चुनते हैं. इसके अलावा भारत का मेडिकल के क्षेत्र में पूरे विश्व में तीसरा स्थान है. ये भी एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से विदेश से मरीज यहां पर आते हैं."