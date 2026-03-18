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ईरान वॉर का दवा कारोबार पर भी असर; सर्जिकल सामान पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी, कारोबारियों ने की यह रिक्वेस्ट

वाराणसी के सप्तसागर दवा मंडी में ईटीवी भारत की टीम ने कारोबारियों से की बातचीत.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:49 PM IST

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वाराणसी : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर आम जनमानस के साथ अलग-अलग कारोबार को भी प्रभावित कर रहा है. इसका असर मेडिकल क्षेत्र में भी नजर आ रहा है. मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट दवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. मेडिकल कारोबार पर इसका क्या असर रहा है? यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पूर्वांचल की होलसेल दवा मंडी में दुकानदारों से खास बातचीत की.

'10 फीसदी बढ़ी क़ीमत' : सर्जिकल के दुकानदार संजय गुप्ता कहते हैं कि यदि हम सर्जिकल की कारोबार की बात करें तो 10 से 15 फीसदी कीमत सामानों में बढ़ी हुई दिख रही है, जिसमें सबसे ज्यादा असर सिरिंज, फ्ल्यूड व अन्य सर्जिकल सामानों में देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं.

ईरान वॉर का दवा कारोबार पर भी असर! (Video credit: ETV Bharat)

प्लास्टिक के दाने होते थे उनकी कीमत बढ़ गई है. यही वजह है कि सर्जिकल के सामानों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इस बढ़ोतरी का आलम यह है कि बाजार पूरी तरीके से खाली है. हम भी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि फिर भी वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी संभली हुई है. लेकिन, अगर आलम यही रहा तो जल्द ही बाजार की स्थिति खराब हो जाएगी.

'इंपोर्टेड उत्पादों में देखा गया प्रभाव' : वाराणसी सर्जिकल डीलर एसोसिएशन के महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे माल एवं लॉजिस्टिक लागत में कुछ वृद्धि देखी जा रही है. जिसका प्रभाव सर्जिकल उत्पादों के मूल्यों पर पड़ा है. विशेष रूप से इंपोर्टेड उत्पादों में प्रभाव देखा गया है. उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी प्रकार बनी रहती हैं और युद्धविराम नहीं होता है तो आने वाले समय में सर्जिकल उत्पादों की कीमतों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

सप्तसागर दवा मंडी
सप्तसागर दवा मंडी (Photo credit: ETV Bharat)


'सर्जिकल का सामान सबसे ज्यादा प्रभावित' : एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संदीप जायसवाल बताते हैं कि दवा मंडी में वही लोग आते हैं, जिन्हें बेहद जरूरत होती है. वह मजबूर होते हैं. वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इनकी कीमतों में 10 से 15 फ़ीसदी तक का इजाफा हुआ है, जिनमें सर्जिकल का सामान सबसे ज्यादा प्रभावित है. सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जो बड़ी कंपनियां स्टॉक रखना शुरू कर दी हैं, उन्हें स्टॉक रखने की बजाय बाजार में सामानों को उपलब्ध कराना चाहिए. जिससे न ही बाजार में शॉर्टेज आएगी, ना ही इनके दामों में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जो भी बड़ी कंपनियां इस तरीके के कृत्य कर रही हैं, सरकार नियमित तरीके से उन पर नजर रखे और स्टोरेज न करने दे.


"दवाओं की कीमत में भी 5% की वृद्धि" : दवा से जुड़े हुए दुकानदार बताते हैं कि "वर्तमान समय में कई दवाओं की शॉर्टेज चल रही है, जिसमें रेबीज, कार्डियक डायबिटीज से जुड़ी हुईं दवाएं हैं जो मार्केट से पूरी तरीके से गायब हैं. इसके साथ ही दवाओं की कीमत में भी 5% की वृद्धि देखने को मिल रही है. कंपनियों की ओर से दवाओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं. कंपनी की तरफ से हमारे पास बढ़े हुए दाम में दवाएं आ रही हैं. दवा कारोबार भी इस युद्ध और एलपीजी किल्लत से अछूता नहीं है."

पैथोलॉजी लैब के सामानों के विक्रेता आदित्य शाह कहते हैं कि वर्तमान में पैथोलॉजी लैब से जुड़े हुए सामानों पर बहुत असर नहीं दिख रहा, लेकिन यदि यही तस्वीर रही तो अप्रैल से परेशानियों की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी.

सप्तसागर दवा मंडी में दुकानदार
सप्तसागर दवा मंडी में दुकानदार (Photo credit: ETV Bharat)


दवा मंडी से अलग-अलग जगह सप्लाई : बता दें कि, वाराणसी के सप्तसागर दवा मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी कही जाती है. यहां से दवाएं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ ही पूर्वांचल के अलग-अलग शहरों में सप्लाई की जाती है. यहां पर 450 से ज्यादा दुकान हैं. यहां से हर दिन करोड़ों रुपये की दवाओं का कारोबार होता है

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