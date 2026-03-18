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ईरान वॉर का दवा कारोबार पर भी असर; सर्जिकल सामान पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी, कारोबारियों ने की यह रिक्वेस्ट

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वाराणसी : अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर आम जनमानस के साथ अलग-अलग कारोबार को भी प्रभावित कर रहा है. इसका असर मेडिकल क्षेत्र में भी नजर आ रहा है. मेडिकल से जुड़े इक्विपमेंट दवाएं भी प्रभावित हो रही हैं. मेडिकल कारोबार पर इसका क्या असर रहा है? यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने पूर्वांचल की होलसेल दवा मंडी में दुकानदारों से खास बातचीत की. '10 फीसदी बढ़ी क़ीमत' : सर्जिकल के दुकानदार संजय गुप्ता कहते हैं कि यदि हम सर्जिकल की कारोबार की बात करें तो 10 से 15 फीसदी कीमत सामानों में बढ़ी हुई दिख रही है, जिसमें सबसे ज्यादा असर सिरिंज, फ्ल्यूड व अन्य सर्जिकल सामानों में देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं. ईरान वॉर का दवा कारोबार पर भी असर! (Video credit: ETV Bharat) प्लास्टिक के दाने होते थे उनकी कीमत बढ़ गई है. यही वजह है कि सर्जिकल के सामानों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इस बढ़ोतरी का आलम यह है कि बाजार पूरी तरीके से खाली है. हम भी परेशान हैं. उन्होंने कहा कि फिर भी वर्तमान समय में स्थिति थोड़ी संभली हुई है. लेकिन, अगर आलम यही रहा तो जल्द ही बाजार की स्थिति खराब हो जाएगी.



'इंपोर्टेड उत्पादों में देखा गया प्रभाव' : वाराणसी सर्जिकल डीलर एसोसिएशन के महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों एवं युद्ध जैसे हालात के कारण कच्चे माल एवं लॉजिस्टिक लागत में कुछ वृद्धि देखी जा रही है. जिसका प्रभाव सर्जिकल उत्पादों के मूल्यों पर पड़ा है. विशेष रूप से इंपोर्टेड उत्पादों में प्रभाव देखा गया है. उन्होंने कहा कि यदि वैश्विक परिस्थितियां इसी प्रकार बनी रहती हैं और युद्धविराम नहीं होता है तो आने वाले समय में सर्जिकल उत्पादों की कीमतों पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है.