ईरान-अमेरिका युद्ध से चंडीगढ़ में यात्री परेशान, ट्रैवल एजेंट बोले - "घबराकर फोन कर रहे लोग, फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़ा"

चंडीगढ़ : ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते विदेश जाने वाले लोग खासे परेशान हैं. खासकर वे लोग जो चंडीगढ़ से दुबई जा चुके हैं या अगले कुछ दिनों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे लगातार ट्रैवल एजेंटों से हालात के बारे में पूछ रहे हैं.

"लोग घबराकर फोन कर रहे" : शहर के ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि फिलहाल दुबई में स्थिति तो सामान्य है. लेकिन टूरिस्ट के लिए मार्केट बंद होने के चलते टूरिस्ट में अलग सी चिंता बनी हुई है. वहीं फ्लाइट्स भी अपने तय समय पर ना चलने से लोगों में तनाव बना हुआ है. हालांकि, हालात को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है. सेक्टर 17 के वेरिटी ट्रैवल के मालिक अजित भाटिया ने बताया कि, “लोग घबराकर फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कई फ्लाइट रद्द हो चुकी है. अगर स्थिति बदलती है तो एयरलाइन खुद जानकारी दे देगी. ऐसे में बिना वजह टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है."

फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़ा : इसके साथ ही उन्होंने बताया कि "जो लोग इंडोनेशिया-मलेशिया या बाली भी जाना चाहते हैं उनकी ओर से भी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवाई जा रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर दुबई पर इस तरह का हमला हो सकता है तो अन्य देशों पर भी इस तरह का हमला हो सकता है, जिसकी वजह से कैंसिलेशन बढ़ रहा है और भारी नुक़सान हो रहा है. वहीं हमारे कई ऐसे क्लाइंट हैं जो दुबई के लिए जाना चाहते थे, जिसमें पंद्रह लोगों का एक ग्रुप था और वहीं दो माता पिता जो अपने बेटे को मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने हाल ही में दुबई में अपना काम सेटल किया है और वहां रहना शुरू किया है तो वो उन्हें अपने पास बुला रहा था अब वे भी इंतज़ार कर रही हैं."

सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें : ट्रैवल एजेंट अजित भाटिया का कहना है कि "सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, इसलिए सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. फिलहाल दुबई जाने वाले या वहां मौजूद लोगों के लिए सबसे अहम सलाह यही है, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और समय-समय पर सही जानकारी लेते रहें."