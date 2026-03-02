Iran-Israel Conflict Impact : फ्लाइट कैंसिल होने से दुबई में अटके बारां के दो व्यापारी, अब वतन वापसी का इंतजार
युद्ध के चलते दुबई में फ्लाइट्स रद्द होने से बारां के दो व्यापारी परिवार वहां फंस गए हैं.
Published : March 2, 2026 at 8:47 AM IST
बारां: जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे के व्यापारी नरेंद्र खंडेलवाल और नवल किशोर गर्ग अपने परिवार सहित दुबई घूमने गए थे, लेकिन अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते वहां अटक गए. शनिवार को भारत लौटने वाली उनकी फ्लाइट रद्द हो गई. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें खुद के खर्चे पर दूसरी होटल बुक कर रूकना पड़ा. दोनों परिवारों का आरोप है कि केंद्र सरकार और दुबई सरकार ने उनके ठहरने या अन्य व्यवस्था नहीं की. लिहाजा आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
व्यापारी नरेंद्र खंडेलवाल एवं नवल किशोर गर्ग के परिजनों ने बताया कि वे छह दिन पहले दुबई घूमने गए थे. 1 मार्च को वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन युद्ध के कारण अचानक फ्लाइट रद्द हो गई. ईमेल पर इसकी सूचना दी गई. जिस होटल में वे रूके थे, वहां से निर्धारित समय पर चेकआउट करना पड़ा. इसके बाद मजबूरन खुद दूसरी होटल बुक करानी पड़ी. खंडेलवाल ने बताया कि दुबई में माहौल फिलहाल शांत है, लेकिन अनिश्चितता के कारण पर्यटक डरे हुए हैं. रविवार को अधिकांश लोग होटलों में ही कैद रहे. सड़कों पर यातायात बेहद कम रहा और केवल जरूरी सेवाएं ही संचालित होती दिखीं .
पढ़ें:ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: जयपुर एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह और अबूधाबी की फ्लाइट्स कैंसिल
व्यापारी नरेंद्र खंडेलवाल ने इंटरनेट कॉल पर बताया कि अभी उन्हें होटल में रूकने के लिए अतिरिक्त शुल्क और टैक्स देना पड़ रहा है. दुबई सरकार की ओर से होटल में रूकने पर अतिरिक्त टैक्स लगाने से खर्च और बढ़ गया. खाने-पीने की व्यवस्था भी अपने स्तर पर ही करनी पड़ रही है. रविवार को अधिकांश पर्यटक होटल में ही रूके रहे. कोई भी पर्यटक घूमने के लिए बाहर नहीं निकला. फ्लाइट कैंसिल होने से पर्यटकों में चिंता है.
परिजन कर रहे सुरक्षित वापसी की दुआ : नवल किशोर गर्ग के भाई पवन कुमार ने बताया कि परिवार सुरक्षित है, लेकिन फ्लाइट्स को लेकर स्थिति साफ नहीं होने से चिंता बनी हुई है. इधर, हरनावदा शाहजी कस्बे में भी उनके शुभचिंतक और परिजन लगातार संपर्क में हैं और उनकी जल्द से जल्द सुरक्षित भारत वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. फिलहाल, दोनों परिवार दुबई के एक होटल में नई फ्लाइट मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
पढ़ें: ईरान के युद्ध के कारण फ्लाइट निरस्त, RCA के पूर्व उपाध्यक्ष, उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी सहित कई दुबई में फंसे