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ईरान-अमेरिका युद्ध; कानपुर में 76 हजार करोड़ रुपये का कारोबार दांव पर, 12 हजार फैक्ट्रियों पर संकट

कानपुर में 50 प्रतिशत तक उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है. लेदर कारोबारियों के करोड़ों रुपये के आर्डर्स होल्ड पर हैं.

ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध का कानपुर के कारोबार पर पड़ रहा असर.
ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध का कानपुर के कारोबार पर पड़ रहा असर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 10:12 PM IST

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कानपुर : ईरान-अमेरिका और इजरायल का संघर्ष बढ़ता जा रहा है. इससे भारत के निर्यात और आयात कारोबार पर गहरी चोट लगी है. 28 फरवरी से 27 मार्च तक करीब 76 हजार करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं 12 हजार औद्योगिक इकाइयों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

कानपुर में सैकड़ों की संख्या में जो औद्योगिक इकाइयां, दादा नगर, पनकी, चौबेपुर, मंधना, रनियां समेत अन्य स्थानों पर संचालित हैं. उनमें 50 प्रतिशत तक उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है. उद्यमियों का कहना है कि मिडिल ईस्ट वॉर की गतिविधियों से गैस संकट सामने आया और उससे उत्पादन बंद होने की कगार पर है. आने वाले दिनों में और अधिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

कानपुर का कारोबार बुरी तरह प्रभावित : इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा, चाहे पॉलीमर प्लास्टिक का न मिलना हो, या फिर अन्य कच्चा माल. कानपुर में फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री में कारोबार बुरी तरह प्रभावित है. समुद्री रास्ते बंद होने से कारोबारियों का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है. आने वाले दिनों में अब फार्मा, इंजीनियरिंग समेत अन्य इंडस्ट्री पर अभी असर दिखेगा. कारोबारियों के सामने केवल इस समय इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प बचा है. वह अगर उत्पादन करते भी हैं, तो उन्हें अभी आर्डर्स नहीं मिलने वाले हैं.

लेदर कारोबारियों के करोड़ों रुपये के आर्डर्स होल्ड: काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा, ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जो जंग के हालात हैं, उससे पूरे देश में लेदर इंडस्ट्री ठप सी हो गई है. खाड़ी देशों में लेदर कारोबारियों के करोड़ों रुपये के आर्डर्स होल्ड पर हैं. लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां ठीक नहीं हो रहीं. अब कारोबारियों ने उत्पादन भी कम कर दिया है. कच्चा माल न मिलने से चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. जब स्थितियां ठीक होंगी, तभी कारोबार के पटरी पर लौटने की आस बची है.

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