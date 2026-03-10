ETV Bharat / state

ईरान युद्ध की मार, नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार, व्यापारी बोले - स्टॉक खत्म होने को है...

नूंह : मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को झकझोर दिया है. भारत के गुजरात स्थित मोरबी की टाइल्स फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद होने से इसका सीधा असर हरियाणा के नूंह जिले के क्षेत्रों पर पड़ रहा है. यहां टाइल्स कारोबार से जुड़े हजारों लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो चुके हैं. गांव छारोडा बस स्टैंड पर टाइल्स का विशाल गोदाम है और व्यापारी स्टॉक खत्म होने की आशंका से चिंतित हैं.

गैस आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन ठप : चिंतित व्यापारी मोहम्मद आरिफ, हारीश, अखलाक, इरशाद छारोडा समेत बाकियों ने बताया कि गुजरात के मोरबी को भारत का टाइल्स हब कहा जाता है, जहां देश की अधिकांश टाइल्स का उत्पादन होता है. लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों कतर, ओमान और ईरान आदि से आने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति युद्ध के कारण बाधित हो गई है. टाइल्स निर्माण प्रक्रिया में इस गैस का प्रमुख उपयोग होता है, जिसके अभाव में मोरबी के प्रमुख प्लांट्स ने उत्पादन ठप कर दिया है जिसके चलते नूंह जिले में मोरबी से आने वाली टाइल्स की सप्लाई रुक गई है. इससे बाज़ार में टाइल्स की कमी हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध लंबा खिंचा, तो राष्ट्रीय स्तर पर टाइल्स की कीमतों में 20 - 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है.

नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार (Etv Bharat)

कुछ ही दिनों का स्टॉक बाकी : तावडू उपमंडल के अंतर्गत नूंह रोड पर स्थित छारोडा बस स्टैंड को क्षेत्र के टाइल्स बाजार का केंद्र माना जाता है. यहां 8 - 10 बड़े व्यापारियों के विशाल गोदाम हैं, जहां ग्रामीणों ने वर्षों से टाइल्स का कारोबार संभाला है. लेकिन वे अब चिंतित हैं. क्षेत्र में फैले इस व्यापार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी, लेकिन युद्ध के साये में सब कुछ दांव पर लटक गया है. प्रभावित व्यापारियों ने बताया कि फिलहाल पुराने स्टॉक से काम चला रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिनों का ही सहारा है. एक बार स्टॉक समाप्त होने पर कारोबार पूरी तरह ठप हो जाएगा, जिससे ना केवल व्यापारियों का नुकसान होगा, बल्कि मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों जैसे अप्रत्यक्ष क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ेगी. मेवात में अनुमानित रूप से 5,000 से अधिक परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं.

गैस महंगी होने से टाइल्स के दाम बढ़ेंगे : नूंह के प्रमुख टाइल कारोबारी अखलाक ने कहा कि मोरबी में फैक्ट्री बंद होने का सीधा कारण मिडिल ईस्ट का युद्ध है. गैस की सप्लाई रुक गई, तो उत्पादन कैसे चलेगा. हमारा स्टॉक खत्म होते ही सब कुछ रुक जाएगा. यदि कारोबार दोबारा शुरू भी हुआ, तो गैस महंगी होने से टाइल्स के दाम दोगुने हो जाएंगे. आम उपभोक्ता के लिए इसे खरीदना मुश्किल होगा.