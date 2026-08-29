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मिडिल ईस्ट संकट का बासमती पर असर; युद्ध की आंच में झुलसा या खाड़ी देशों में बिखेर रहा खुशबू? खेतों से मंडियों तक का ये है पूरा सच

विदेशों में बासमती का जलवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

निर्यातक अंकित का कहना है कि इस समय व्यापार में तीन बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से शिपमेंट की समस्या काफी ज्यादा है. वैसल शिपमेंट अक्सर 10 से 20 दिन की देरी से आते हैं या अचानक कैंसिल हो जाते हैं. इसके अलावा, भाड़ा भी बढ़ गया है. पहले की तरह एक साथ भारी मात्रा में माल खरीदने के बजाय, अब थोड़ा-थोड़ा करके माल खरीदा जा सकता है. अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में बल्क व्यापार करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

जीआर बासमती ब्रांड के नाम से चावल एक्सपोर्ट करने वाले अंकित का कहना है कि वर्तमान में स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं. शिपिंग और ऊंचे इंश्योरेंस प्रीमियम के कारण पूरा बिजनेस ब्लॉक हो गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स निराशा में हैं और उनका मनोबल टूट चुका है. अगर यह टकराव लंबा रहा, तो इसका सीधा खामियाजा आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के बासमती किसानों को भुगतना पड़ेगा.

ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के नाकेबंदी का कोई परमानेंट समाधान तात्कालिक रूप से सरकार के पास भी नहीं हो सकता. यह पूरी तरह खाड़ी देशों के जमीनी हालातों पर निर्भर करता है कि वहां कब शांति बहाल होगी. वहीं, कई बड़े निर्यातकों का कहना है कि भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर वैकल्पिक रास्ते तलाश कर इस संकट के असर को कम करने के प्रयास किए हैं. नियम के मुताबिक, भोजन और दवाएं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के दायरे से बाहर होती हैं, फिर भी जब तक युद्ध पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तब तक व्यापार में यह अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा.

डाइनिंग टेबल की शान भारत का बासमती (Photo Credit; ETV Bharat)

दरअसल, सात समंदर पार ईरान-अमेरिका के बीच टकराव जारी है. जिस तरह के हालात कुछ दिनों से बने हैं, उसमें डर था कि कहीं इसका असर बासमती किसानों पर न पड़े. क्योंकि इसके उत्पादन का करीब 70 प्रतिशत चावल निर्यात किया जाता है. अगर निर्यात ठप होता तो घरेलू मंडियों में धान की कीमत में गिरावट आती. अंतत: इसका असर अन्नदाताओं की जेब पर पड़ता. हालांकि, इस संकट के बाद भी किसानों का हौसला बरकरार है. इस बार तो किसानों ने पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में धान के बीज खरीदे हैं.

मेरठ: जिस उत्तर प्रदेश के बासमती चावल की खुशबू खाड़ी देशों के डाइनिंग टेबल की शान बढ़ाती है, आज वह मिडिल ईस्ट के युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी के चक्रव्यूह में फंसी है. भारत से हजारों मील दूर गरजते लड़ाकू विमानों के कारण यह डर लाजिमी था कि ये संकट यूपी के किसानों की जेब खाली न कर दें, लेकिन हकीकत इसके उलट है. तमाम कूटनीतिक चुनौतियों और ट्रांसपोर्ट के संकट के बावजूद, विदेशों में मजबूत मांग ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में फैले इस तनाव के बीच हिंदुस्तान के बासमती की महक और उसका जलवा बरकरार है. हालांकि, किसानों के सामने कई तरह की चनौतियां हैं और नुकसान की आशंका भी. संकट के बीच बासमती के उत्पादन, निर्यात और मौजूदा हालात के पड़ते असर पर पढ़िए ये रिपोर्ट...

बासमती धान की खेती (Photo Credit; ETV Bharat)

देरी से हो रहा भुगतान

अंकित ने यह भी बताया कि युद्ध की स्थिति से पहले 35 से 45 दिन में भुगतान हो जाता था, अब 60 से 65 दिन में हो रहा है. ऐसे में आने वाले समय में पैसे की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है. अभी तो ऑफ सीजन है, लेकिन जब धान की फसल तैयार होगी, तब ऐसी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सरकार को कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने बताया कि विदेशों में बासमती चावल की खूब मांग है. वह भी कई देशों में निर्यात करते हैं. किसानों को उम्मीद है कि बासमती की नई फसल तैयार होने तक हालात सुधर जाएंगे.

बासमती की किस्में (Photo Credit; ETV Bharat)

बासमती उत्पादन को लेकर क्या कहते हैं किसान

किसान शीशपाल, राजीव और नरेश धामा का कहना है कि-

सामान्य धान के मुकाबले बासमती उगाना काफी अधिक महंगा है.

बिजली किल्लत के कारण महंगे डीजल पंप चलाने की मजबूरी है.

यूरिया, DAP और मजदूरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

बासमती पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता.

उत्तर प्रदेश में बासमती खरीद के लिए उचित बाजार नहीं है.

फसल बेचने दिल्ली की नरेला या हरियाणा की गन्नौर मंडी जाना पड़ता है.

दूसरे राज्यों में धान ले जाने से गाड़ी भाड़े का अतिरिक्त बोझ पड़ता है

भारी खर्चों के कारण बासमती किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है

किसानों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान दे.

बासमती धान की खेती (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं थोक विक्रेता

चावल के होलसेल विक्रेता ध्रुव जैन के अनुसार, वर्तमान में बासमती चावल की कीमतों में भारी उछाल आया है. इसके चलते घरेलू बाजार में बिक्री काफी मंद पड़ गई है. वहीं एक्सपोर्ट मार्केट की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, वहां नई बिक्री तो नहीं हो रही है, लेकिन निर्यातकों के पास ऑर्डर हैं. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस बार आने वाली बासमती की नई फसल भी एडवांस में बुक हो चुकी है. इस समय घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों ही बाजारों में स्टॉक न के बराबर है.

ध्रुव जैन का कहना है कि राइस मिल संचालक भी इस समय मिलें चलाने के मूड में नहीं हैं. उनका कहना है कि धान और चावल दोनों के दाम भी बढ़े हैं. ऐसे में ऊंचे रेट पर धान खरीदकर मिलिंग करने से उनको सही लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसलिए अधिकांश मिल मालिक अब नई फसल के आने का इंतजार कर रहे हैं.

बासमती का निर्यात (Photo Credit; ETV Bharat)



किसानों पर प्रभाव और क्या कहते हैं आंकड़े

इधर बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन (BEDF) की वैज्ञानिक सुमन नरवाल का कहना है कि खाड़ी देशों में जो भी हालात हैं, उससे यहां बासमती उत्पादन करने वाले किसानों में इस फसल के प्रति रुझान बिल्कुल कम नहीं हुआ है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो किसानों की रुचि बढ़ी है. किसानों ने इस बार भी बीते वर्ष की तुलना में अधिक बासमती उगाने में दिलचस्पी दिखाई है. इस बात का प्रमाण यह है कि मेरठ के BEDF फ़ार्म से पूर्व के वर्षो की तुलना में इस साल बासमती का बीज अधिक खरीदा गया है. इस बार 1160 क्विंटल बासमती की अलग-अलग वैरायटी के बीज की बिक्री हुई है, जबकि बीते साल धान रोपाई के सीजन में 1013 क्विंटल बीज बिका था.

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (Photo Credit; ETV Bharat)

बासमती चावल के निर्यात में भी हुई वृद्धि

उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में 52.4 लाख मिट्रिक टन बासमती का निर्यात हुआ था, जबकि बीते वर्ष की बात करें तो अप्रैल 2026 तक 60.65 लाख मिट्रिक टन निर्यात किया गया है, जो दिखाता है कि निर्यात भी बढ़ा है और किसानों का उत्पादन के प्रति रुझान भी बढ़ा है. उन्होंने बताया कि बासमती बेल्ट के तौर पर स्थापित GI एरिया के सभी 7 राज्य और 95 जिलों के किसानों को BEDF के साइंटिस्ट लगातार जागरूक करते रहते हैं. हमारा बासमती 150 से ज्यादा देशों में जाता है. दुनियाभर में हमारे चावल को पसंद किया जाता है.

बासमती का क्रेज (Photo Credit; ETV Bharat)

कुल मिलाकर यह साफ है कि ईरान-अमेरिका के बीच का यह टकराव भारत समेत कई देशों को प्रभावित किया है, तेल समेत अनेक चीजों के दाम भी प्रभावित हुए हैं. ऐसे में डर था कि सात समंदर पार चलने वाली ये गोलियां कहीं बासमती के किसानों की जेब खाली न कर दें, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ. विदेशों में मांग और किसानों का बढ़ा रुझान यह साफ कर रहा है कि हिंदुस्तान के बासमती की महक और उसका जलवा अब भी दुनियाभर में बरकरार है. अब सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द होर्मुज खुल जाए, ताकि पहले की तरह आसानी से निर्यात हो सके.

पाठकों के लिए खास संदेश

यह खबर आपको कैसी लगी? क्या आपको भी बासमती चावल पसंद है? क्या आपके पहचान या रिश्तेदारों में कोई इसकी खेती करता है? और किसान भाइयों और उनकी समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.



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