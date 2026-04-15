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ईरान के सपोर्ट में धार्मिक नारे लगाकर विवादित रील बनाने वालों को जमानत, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

याचिकाकर्ता वसीम खान और यूसुफ महफूज की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड की गई थी. इस रील के संबंध में शिकायत मिलने पर रायसेन जिले की कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 196(1)(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद से वे 8 मार्च से न्यायिक अभिरक्षा में हैं. वहीं, अभियोजन के अनुसार इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई विवादित रील में याचिकाकर्ता अन्य लोगों के साथ ईरान का साथ देने व धार्मिक नारे लगाते नजर आते हैं, जो लोगों के बीच नफरत व दुश्मनी बढ़ा सकते हैं.

जबलपुर : इंस्टाग्राम रील में ईरान का समर्थन कर धार्मिक नारे लगाने वाले दो व्यक्तियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट जस्टिस आर.के चौबे की एकलपीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कथित अपराध के संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि खास विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति की शिकायत पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर के चौबे की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओ को जमानत का लाभ प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा है कि केस डायरी अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि इंस्टाग्राम रील के आधार पर जुर्म दर्ज किया गया है. रील में कहे गए शब्द और कंटेंट को धर्म, जाति, जन्म व रहने की जगह, भाषा वगैरह के आधार पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाला नहीं कहा जा सकता है.

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कोर्ट ने आगे कहा ईरान हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ युद्ध का सामना कर रहा है और याचिकाकर्ता ईरान के पक्ष में उसके विरोधी देश का विरोध करते दिख रहे हैं. ऐसा लगता है कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण तो दर्ज कर लिया है जबकि उनके पास कथित अपराध के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ दोनों याचिकाकर्ताओं को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया.

जमानत का किया गया विरोध

ईरान के पक्ष में धार्मिक नारे लगाने वाले युवकों को जस्टिस आरके चौबे की एकलपीठ द्वारा जमानत लाभ दिए जाने का शासन की ओर से विरोध किया गया. शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक रील अपलोड की है. प्रकरण की जांच जारी है और अन्य साक्ष्य मिलने की संभावना है.