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ईरान के प्रतिनिधि डॉ. इलाही का बड़ा बयान; "भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित है होर्मुज स्ट्रेट, अमेरिका वार्ता को गंभीर नहीं"

पश्चिम एशिया संकट के बीच डॉ. इलाही का लखनऊ दौरा, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रखी बेबाक राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि वे भारत के अपने सभी भाइयों और बहनों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस कठिन समय में एकजुटता दिखाई.

लखनऊ: भारत में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने पिछले एक सप्ताह में दो बार लखनऊ का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कई अहम अंतरराष्ट्रीय और मानवीय मुद्दों पर अपनी बात रखी. ईरान के समर्थन में भारत में आयोजित शोक सभाओं और दान को लेकर उन्होंने भारतीय जनता का आभार व्यक्त किया.

डॉ. इलाही का लखनऊ दौरा: डॉ. इलाही ने कहा कि यहाँ लोगों ने अंत्येष्टि सभाएं आयोजित कीं और मानवता के मूल्यों के साथ खड़े रहे. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारतीय समाज अत्यंत संवेदनशील और दयालु है. होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और ईरान का रुख सकारात्मक है.

भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित है होर्मुज जलडमरूमध्य: इलाही (Photo Credit: ETV Bharat)

होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज सुरक्षित: ईरानी अधिकारियों और विदेश मंत्री ने साफ किया है कि होर्मुज पर कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही इसे बंद किया गया है. हालांकि युद्ध जैसी स्थितियों के कारण कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन यह मार्ग मित्र देशों के लिए खुला है. विशेष रूप से भारत और अन्य सहयोगी देशों के जहाज वहां से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं. डॉ. इलाही ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार को बाधित करना ईरान का उद्देश्य नहीं है.

लखनऊ में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही. (Photo Credit: ETV Bharat)

अमेरिका शांति वार्ता के लिए गंभीर नहीं: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता के दावों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी. डॉ. इलाही ने कहा कि फिलहाल अमेरिका वास्तविक वार्ता के लिए गंभीर नजर नहीं आता है. उनके अनुसार अमेरिका सिर्फ बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में मध्यस्थता की बातों में फिलहाल उन्हें कोई ठोस दम नजर नहीं आता है.

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