ETV Bharat / state

Iran-Israel War : छठे दिन भी Flights का संचालन प्रभावित, जयपुर से दुबई-शारजाह और अबू धाबी की 4 फ्लाइटें रद्द

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गुरुवार को छछे दिन भी जयपुर से चार फ्लाइटों को रद्द किया गया. यात्री परेशान...

Jaipur Airport
छठे दिन भी फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: ईरान-इजरायल तनाव के चलते फ्लाइट्स का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है. गुरुवार को छठे दिन भी जयपुर से दुबई, शारजाह और अबू धाबी की चार फ्लाइट्स रद्द रही. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारत के कई लोग खाड़ी देशों में अटके हुए हैं. सुरक्षा कारणो की वजह से फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति जानने के बाद ही यात्रा के लिए निकलें. फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक ईरान-इजरायल तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की हुई है. अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस क्लोजर के चलते फ्लाइट्स संचालन समय में देरी, कैंसिलेशन और रूट परिवर्तन जैसी स्थिति बनी है. यात्रियों को एक्स्ट्रा समय और वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट की स्थिति की जांच कर ले और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. बिना स्पष्ट जानकारी के जयपुर एयरपोर्ट आने से बचें.

पढ़ें : Iran-Israel War : फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित, जयपुर से खाड़ी देशों की Flights रद्द

ईरान-इजरायल तनाव के चलते फ्लाइट संचालन प्रभावित : जयपुर से खाड़ी देशों की आज भी 4 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. एतिहाद एयरवेज की अबू धाबी की फ्लाइट EY-329 रद्द रही. यह फ्लाइट जयपुर से रात 3:15 बजे अबू धाबी जाती है. एयर अरेबिया की अलसुबह 4:10 बजे शारजाह के लिए जाने वाली फ्लाइट G9-436 रद्द रही. जयपुर से सुबह 8:20 बजे दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट IX-195 भी रद्द रही. वहीं, जयपुर से सुबह 9:40 बजे जाने वाली स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG 57 भी रद्द रही.

फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कैंसिलेशन की वजह से होटल बुकिंग, वीजा वैधता और कनेक्टिंग फ्लाइट्स को लेकर भी यात्रियों को परेशानी हो रही है. एयरलाइन कंपनियों की ओर से यात्रियों को रिफंड या रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया जा रहा है. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है. एयरलाइंस स्टाफ को भी हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया है. सबसे ज्यादा असर दुबई और शारजाह रूट पर संचालित स्लाइड्स पर देखने को मिल रहा है. स्थिति सामान्य होने तक फ्लाइट्स के संचालन में बदलाव और कैंसिलेशन की संभावना बनी रहेगी.

TAGGED:

FLIGHTS CANCELLED
IRAN ISRAEL WAR
JAIPUR TO GULF COUNTRIES
JAIPUR AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.