Iran-Israel War : छठे दिन भी Flights का संचालन प्रभावित, जयपुर से दुबई-शारजाह और अबू धाबी की 4 फ्लाइटें रद्द

छठे दिन भी फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: ईरान-इजरायल तनाव के चलते फ्लाइट्स का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है. गुरुवार को छठे दिन भी जयपुर से दुबई, शारजाह और अबू धाबी की चार फ्लाइट्स रद्द रही. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारत के कई लोग खाड़ी देशों में अटके हुए हैं. सुरक्षा कारणो की वजह से फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति जानने के बाद ही यात्रा के लिए निकलें. फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक ईरान-इजरायल तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की हुई है. अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस क्लोजर के चलते फ्लाइट्स संचालन समय में देरी, कैंसिलेशन और रूट परिवर्तन जैसी स्थिति बनी है. यात्रियों को एक्स्ट्रा समय और वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट की स्थिति की जांच कर ले और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. बिना स्पष्ट जानकारी के जयपुर एयरपोर्ट आने से बचें.