ETV Bharat / state

Iran-Israel War : फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित, जयपुर से खाड़ी देशों की Flights रद्द

जयपुर से खाड़ी देशों की फ्लाइट्स रद्द ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: ईरान-इजरायल तनाव के चलते फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित हो रहा है. बुधवार को जयपुर से खाड़ी देशों की चार फ्लाइट्स को रद्द किया गया है. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह और अबू धाबी की फ्लाइट्स आज भी कैंसिल कर दी गई है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति जानने के बाद ही यात्रा के लिए निकलें. फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक ईरान-इजरायल तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रभावित हो रहा है. जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है. अंतरराष्ट्रीय एयर स्पेस क्लोजर के चलते फ्लाइट्स संचालन समय में देरी, कैंसिलेशन और रूट परिवर्तन जैसी स्थिति बनी है. यात्रियों को एक्स्ट्रा समय और वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट की स्थिति की जांच कर लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. बिना स्पष्ट जानकारी के जयपुर एयरपोर्ट आने से बचें. पढ़ें : ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: जयपुर एयरपोर्ट से दुबई, शारजाह और अबूधाबी की फ्लाइट्स कैंसिल