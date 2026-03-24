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Middle East War : डोटासरा का पीएम मोदी पर तंज, कहा- देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ा

डोटासरा बोले- जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को चेताया था, तब भाजपा ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी.

Govind Dotasra Targets PM
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 5:16 PM IST

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जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते जहां देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत हो रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार और मंगलवार को संसद में इसे भारत के लिए बड़ा संकट बताया और लोगों से कोरोना की तरह तैयार रहने को कहा है. वहीं, प्रधानमंत्री के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है.

डोटासरा ने कहा कि संकट के समय प्रधानमंत्री ने देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था और भूमिगत हो गए थे, अब जब खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा है, तभी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं.

डोटासरा का पीएम मोदी पर तंज, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के चलते भारत पर हो रहे असर को लेकर संसद में चर्चा करने की मांग की थी, तब भाजपा ने उनके खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है. इस पर भी राजनीति कर रही है. डोटासरा ने कहा कि देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत के चलते लोगों की शादियां रुक गईं, उद्योग धंधे चौपट हो गए. कोरोना की तरह लोगों का पलायन शुरू हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री अब स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध नहीं रुका तो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. बड़ा संकट आने वाला है. इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए.

भारत को दुश्मन देश मानता है ईरान : डोटासरा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और उसके कुछ घंटे बाद ही ईरान पर हमला हो गया था. उसके बाद से ही पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत इजराइल के साथ है और इसी वजह से आज ईरान भारत को अपना दुश्मन देश मानता है. डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं.

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पीसीसी चीफ ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे. महंगाई बढ़ेगी, लोग पैनिक होंगे. रोजगार खत्म होगा, लेकिन भाजपा ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी की बात को स्वीकार कर रहे हैं.

नकली वैक्सीन की वजह से मर रहे हैं लोग : डोटासरा ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में लाखों लोग इलाज के अभाव में मर गए थे, आज भी लोग नकली वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक से मर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं था.

डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का बयान पैनिक करने वाला है. इससे जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो देश में फिर प्राइवेट जॉब खत्म होंगे, लोगों की तनख्वाह कम हो जाएंगी. लोगों को रोजगार से निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी 27 मार्च को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन करेगी.

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विभाग-प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा : इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के तमाम विभाग-प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा भी की. उन्होंने प्रकोष्ठों को संगठन में निचले स्तर तक ले जाने के निर्देश दिए. डोटासरा ने कहा कि विभाग-प्रकोष्ठ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस संगठन को ग्राम पंचायत इकाई और वार्ड स्तर तक ले जा रही है, इसी तरह विभाग प्रकोष्ठों को भी संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाना होगा.

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