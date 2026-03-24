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Middle East War : डोटासरा का पीएम मोदी पर तंज, कहा- देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ा

जयपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते जहां देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत हो रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार और मंगलवार को संसद में इसे भारत के लिए बड़ा संकट बताया और लोगों से कोरोना की तरह तैयार रहने को कहा है. वहीं, प्रधानमंत्री के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है.

डोटासरा ने कहा कि संकट के समय प्रधानमंत्री ने देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. डोटासरा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में देश और जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था और भूमिगत हो गए थे, अब जब खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा है, तभी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं.

डोटासरा का पीएम मोदी पर तंज, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब खाड़ी देशों में हो रहे युद्ध के चलते भारत पर हो रहे असर को लेकर संसद में चर्चा करने की मांग की थी, तब भाजपा ने उनके खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है. इस पर भी राजनीति कर रही है. डोटासरा ने कहा कि देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत के चलते लोगों की शादियां रुक गईं, उद्योग धंधे चौपट हो गए. कोरोना की तरह लोगों का पलायन शुरू हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री अब स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध नहीं रुका तो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा. बड़ा संकट आने वाला है. इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए.

भारत को दुश्मन देश मानता है ईरान : डोटासरा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और उसके कुछ घंटे बाद ही ईरान पर हमला हो गया था. उसके बाद से ही पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भारत इजराइल के साथ है और इसी वजह से आज ईरान भारत को अपना दुश्मन देश मानता है. डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं.