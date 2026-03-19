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LPG Crisis : घर और गोदाम से 564 गैस सिलेंडर जब्त, एजेंसी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले

राजस्थान में अवैध गैस सिलेंडर के बड़े भंडारण का पर्दाफाश. पुष्कर में रसद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई...

Storage of Illegal Gas Cylinders
राजस्थान में अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण का पर्दाफाश (ETV Bharat Pushkar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 7:26 PM IST

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अजमेर: ईरान के साथ यूएस और इजरायल की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण देश में एलपीजी की किल्लत शुरू हो गई है. इस किल्लत के दौरान जमकर एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है. वहीं, आमजन गैस सिलेंडर की बुंकिंग के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लगी कतार से परेशान है.

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए राजस्थान के पुष्कर में बड़ी कार्रवाई हुई है. अजमेर रसद विभाग ने पुष्कर के देवनगर क्षेत्र में बड़ा अवैध गैस भंडारण पकड़ा है. विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित पुष्कर गैस एजेंसी के मालिक के घर और गौदाम से 564 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं. खास बात यह कि आरोपी मालिक के पास एजेंसी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले. लिहाजा, विभाग गैस कंपनियों को नोटिस भेजने और आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर रहा है.

अजमेर डीएसओ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर के रसद विभाग में अधिकारी मोनिका जाखड़ ने बताया कि पुष्कर के समीप देव नगर क्षेत्र में रहने वाले रोहित कुमावत के खिलाफ शिकायत मिली थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी रोहित कुमावत ने अवैध रूप से गैस एजेंसी का संचालन कर रहा है. वहीं, आरोपी रोहित कुमावत ने घर में और घर से 3 किलोमीटर दूर खेत में अवैध रूप से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर का भंडारण कर रखा है.

डीएसओ मोनिका जाखड़ ने बताया कि शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद आरोपी के घर और गोदाम पर एक साथ कार्रवाई की गई, जिसमें डीएसओ प्रथम और द्वितीय की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि आरोपी रोहित कुमार के घर पर पुलिस के साथ दबिश दी गई तो वहां से बरामदे में रखे 64 गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

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वहीं, आरोपी के घर से 3 किलोमीटर दूर खेत में बने गोदाम पर भी छापा मारा गया, जहां से 500 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. डीएसओ जाखड़ ने बताया कि कार्रवाई बुधवार रात में शुरू की गई. आरोपी के घर और गोदाम से कुल 564 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी रोहित कुमावत के पास 100 किलो से अधिक गैस भंडारण करने के लिए पीईएसओ का लाइसेंस भी नहीं था. वहीं, एजेंसी के दस्तावेज भी आरोपी के पास नहीं थे.

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सब डीलरशिप ले रखी है, लेकिन इसके संबंध में कोई दस्तावेज आरोपी पेश नहीं कर पाया. आरोपी ने पूछताछ में यह भी बताया कि वह गैस सिलेंडर लोगों के घरों पर होम डिलीवरी करता है. होम डिलीवरी और ग्राहकों से संबंधित भी कोई दस्तावेज उसके पास नहीं थे. डीएसओ मोनिका जाखड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा 6A के तहत कार्रवाई कर सभी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर के अलावा 160 गैस पाइप, 120 रेगुलेटर भी जब्त किए हैं, जो अनाधिकृत रूप से बेचेने के लिए रखे थे.

564 में से 68 गैस सिलेंडर थे भरे : डीएसओ मोनिका जाखड़ ने बताया कि अवैध रूप से गैस सिलेंडर के भंडारण के मामले में 564 जब्त गैस सिलेंडर में से 68 गैस सिलेंडर भरे हुए हैं. इनका वजन 986 किलोग्राम है. उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान विभाग के प्रवर्तन अधिकारी, पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह और जब्ता मौजूद था.

15.6 किलो ग्राम से 16.2 ग्राम वजनी गैस सिलेंडर थे. डीएसओ ने बताया कि संबंधित कंपनियों से अभी संपर्क नहीं हुआ है. दोनों ही कंपनियों को नोटिस दिया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी रोहित कुमावत बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर किस माध्यम से ला रहा था, मसलन गैस एजेंसी से उसका संपर्क था, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है.

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अधिक रेट पर देता था गैस सिलेंडर : पड़ताल में सामने आया कि आरोपी रोहित कुमावत गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण कर जमकर मुनाफा कमा रहा था. एलपीजी की किल्लत का फायदा उठाते हुए आरोपी पुष्कर के होटल-रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानों और शादी आदि के लिए दो से तीन गुने दामों पर गैस सिलेंडर डिलीवर करवा रहा था.

खास बात यह भी है कि जहां देश और प्रदेश में एलपीजी की किल्लत है और डिमांड बढ़ी हुई है. वहीं, पुष्कर में एलपीजी की डिमांड कम हो रही थी. आमजन वह एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा. वहीं, पुष्कर में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए गैस सिलेंडर की बराबर हो रही है. जबकि धार्मिक पर्यटन नगरी है. यहां हजारों लोग रोज पुष्कर आते हैं और यहां की होटलों, धर्मशालाओं में ठहरकर रेस्टोरेंट, भोजनालय और खाने-पीने की दुकानों पर जाकर अपनी भूख शांत करते हैं.

दो दिन में यह बड़ी कार्रवाई : डीएसओ मोनिका जाखड़ में बताया कि जिला रसद विभाग की टीम ने बुधवार को धोला भाटा क्षेत्र में टेम्पो स्टैंड के पास गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण के खिलाफ भी कार्रवाई की थी. विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब वहां डिलीवरी बॉय नहीं था. पूछताछ में पता चला कि भारत गैस कंपनी के यह सिलेंडर अमनदीप गैस एजेंसी के निकले, लेकिन गैस एजेंसी ने खुलेआम सड़क के किनारे अवैध गैस सिलेंडर का भंडारण कर रखा था. यहां से ओपन गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इनमें 40 गैस सिलेंडर भरे हुए थे और शेष 16 गैस सिलेंडर खाली थे.

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