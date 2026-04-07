ईरान इजराइल वॉर ने बढ़ाए मेवों के दाम, बादाम पिस्ता अंजीर हुआ महंगा, और दाम बढ़ने के संकेत
ईरान इजराइल युद्ध का असर अब ड्राई फ्रूट्स पर भी पड़ने लगा है. अरब कंट्रीज से आने वाले मेवों के दाम अब बढ़ चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 7, 2026 at 6:15 PM IST
रायपुर : ईरान इजरायल युद्ध का असर अब धीरे-धीरे पूरे देश में देखने को मिल रहा है. युद्ध की वजह से ड्राई फ्रूट्स पर भी इसका सीधा असर पड़ा है. ईरान और अफगान से मामरा, बादाम, अंजीर, खुरमानी, पिस्ता, मुनक्का, काली किशमिश और खजूर जैसी चीज आयात होती है.लेकिन युद्ध के कारण मामरा बादाम और पिस्ता का आयात नहीं हो रहा है.इसकी वजह से दाम काफी बढ़ गए हैं. प्रति क्विंटल मामरा बादाम के दाम में लगभग 50 हजार रुपए की तेजी आई है. वहीं पिस्ता की बात करें तो प्रति क्विंटल पिस्ता में 20 हजार रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है. बाकी ड्राई फ्रूट्स पर इसका असर कम पड़ा है.
ड्राईफ्रूट्स दुकानदार शालीभद्र गादिया ने बताया कि अफगान और ईरान से सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का आयात होता है, जिसमें मामरा बादाम, अंजीर, खुरमानी, काली किशमिश, मुनक्का और खजूर जैसी चीज शामिल हैं. इन चीजों के दाम अभी से बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद है. सभी तरह के ड्राई फ्रूट में प्रति किलोग्राम 200 से 300 रुपए तक की वृद्धि हुई है. मामरा बादाम प्रति किलोग्राम पहले 2800 से 3 हजार रुपए प्रति किलोग्राम था जो आज की तारीख में 3500 से 3600 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गया है.
मामरा बादाम, पिस्ता और अंजीर जैसी चीज युद्ध की वजह से ज्यादा महंगी हो गई है, जिस तरह से युद्ध के हालात बने हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ड्राई फ्रूट्स के दाम और बढ़ेंगे. युद्ध की वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ाने के कारण दुकानों में ग्राहकी भी प्रभावित हुई है. लोग पहले अपने जरूरत के समान खरीदेंगे उसके बाद ही ड्राई फ्रूट्स की खरीदी करेंगे. ईरान इजरायल युद्ध की वजह ड्राई फ्रूट्स का आयात पूरी तरह से बंद हो गया है- शालीभद्र गादिया, ड्राईफ्रूट्स सेलर
माल नहीं आने से आ रही है तेजी
ड्राइफ्रूट्स सेलर योगेश कटारिया ने बताया कि ईरान इजरायल युद्ध की वजह से ड्राइफ्रूट्स के दाम तेजी से बढ़े हैं. मामरा बादाम और पिस्ता जैसी चीज के दाम बढ़े हैं. मामरा बादाम में प्रति किलोग्राम 500 रुपए की वृद्धि हुई है. वही पिस्ता में प्रति किलोग्राम 200 रुपए की तेजी आई है. आगे भी युद्ध इसी तरह चलता रहा तो ड्राई फ्रूट्स के दाम और बढ़ेंगे.
ड्राईफ्रूट्स का आयात ईरान अफगान पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से होता है. अमेरिका से बादाम और अखरोट आयत होता है. ईरान देश से मामरा बादाम और पिस्ता आयात होता है. वहीं अफगानिस्तान जैसे देश से अंजीर, खुरमानी, मुनक्का, काली किशमिश, छिलके वाली बादाम का आयात होता है- योगेश कटारिया, ड्राई फ्रूट्स सेलर
योगेश के मुताबिक आने वाले दिनों में 50 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक हर ड्राई फ्रूट्स में तेजी आ सकती है. ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने के साथ ही दुकानों में ग्राहकी भी कम हो गई है. लोग पहले ज्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स की खरीदी करते थे, लेकिन दाम बढ़ने के कारण ड्राई फ्रूट्स की खरीदी कम कर रहे हैं."
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