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ईरान इजराइल वॉर ने बढ़ाए मेवों के दाम, बादाम पिस्ता अंजीर हुआ महंगा, और दाम बढ़ने के संकेत

रायपुर : ईरान इजरायल युद्ध का असर अब धीरे-धीरे पूरे देश में देखने को मिल रहा है. युद्ध की वजह से ड्राई फ्रूट्स पर भी इसका सीधा असर पड़ा है. ईरान और अफगान से मामरा, बादाम, अंजीर, खुरमानी, पिस्ता, मुनक्का, काली किशमिश और खजूर जैसी चीज आयात होती है.लेकिन युद्ध के कारण मामरा बादाम और पिस्ता का आयात नहीं हो रहा है.इसकी वजह से दाम काफी बढ़ गए हैं. प्रति क्विंटल मामरा बादाम के दाम में लगभग 50 हजार रुपए की तेजी आई है. वहीं पिस्ता की बात करें तो प्रति क्विंटल पिस्ता में 20 हजार रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है. बाकी ड्राई फ्रूट्स पर इसका असर कम पड़ा है.









ड्राईफ्रूट्स दुकानदार शालीभद्र गादिया ने बताया कि अफगान और ईरान से सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का आयात होता है, जिसमें मामरा बादाम, अंजीर, खुरमानी, काली किशमिश, मुनक्का और खजूर जैसी चीज शामिल हैं. इन चीजों के दाम अभी से बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उम्मीद है. सभी तरह के ड्राई फ्रूट में प्रति किलोग्राम 200 से 300 रुपए तक की वृद्धि हुई है. मामरा बादाम प्रति किलोग्राम पहले 2800 से 3 हजार रुपए प्रति किलोग्राम था जो आज की तारीख में 3500 से 3600 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गया है.

बादाम पिस्ता अंजीर हुआ महंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)