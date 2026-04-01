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तरबूज पर दिखा ईरान युद्ध का असर, गल्फ कंट्री में निर्यात बंद होने से किसानों को नुकसान, आधे से कम दाम में बेचने को मजबूर

ईरान-इजरायल युद्ध का असर छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है. स्टॉक बढ़ने से तरबूज किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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तरबूज पर दिखा ईरान युद्ध का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब भारत के किसानों पर भी दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ में तरबूज की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. एक्सपोर्ट नहीं होने से बंपर स्टॉक हो गया है और किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है.

ईरान युद्ध का असर, तरबूज का निर्यात बंद होने से किसानों को नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्यात बंद, किसानों को बड़ा झटका

दरअसल, गर्मियों में तरबूज की सबसे ज्यादा मांग गल्फ देशों में रहती है, लेकिन युद्ध के कारण निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है. पहले छत्तीसगढ़ से तरबूज मुंबई बंदरगाह के जरिए विदेश भेजा जाता था, जो अब बंद है. तरबूज का निर्यात न हो पाने से किसानों को करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही गुजरात, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से आने वाले तरबूज ने बाजार में सप्लाई और बढ़ा दी है.

युद्ध शुरू होते ही बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो गए, जिससे तरबूज का निर्यात पूरी तरह रुक गया है.- टी श्रीनिवास रेड्डी, अध्यक्ष थोक सब्जी मंडी

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गल्फ कंट्री में निर्यात बंद होने से स्टॉक बढ़ा, किसानों को नुकसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आधे से भी कम दाम पर बिक रहा तरबूज

निर्यात रुकने के कारण बाजार में तरबूज की भरमार हो गई है. निर्यात बंद होने से तरबूज को लोकल बाजार में खपाना पड़ रहा है, जिससे दाम गिर गए हैं.

  • पहले थोक भाव: 20–25 रु./किलो
  • अब थोक भाव: 7–8 रु./किलो
  • पहले चिल्लर भाव: 40–50 रु./किलो
  • अब चिल्लर भाव: 15–20 रु./किलो
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किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वैज्ञानिकों ने बताई वजह

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के अनुसार यह फसल गर्मी में किसानों की मुख्य आय का जरिया होती है, लेकिन इस बार हालात खराब हैं. छत्तीसगढ़ के नदी किनारे जितने भी जगह हैं जिसमें महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर इसके साथ ही रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र में भी किसान तरबूज की खेती करते हैं. छत्तीसगढ़ के इन जगहों पर लगभग 12000 एकड़ में तरबूज की खेती की जाती है. 1 एकड़ में तरबूज का उत्पादन लगभग 35 से 40 टन होता है.

फरवरी के महीने से तरबूज का उत्पादन होने लगता है. और लगभग मई तक ये चलता है. बारिश शुरू होते ही तरबूज की खेती बंद हो जाती है.- डॉ. हेमंत पाणिग्रही, फल वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

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किसानों की मेहनत का फल होगा फीका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसानों की मेहनत का फल होगा फीका

तरबूज की खेती की शुरुआत प्रदेश के किसान दिसंबर के महीने में शुरू करते हैं. वहीं तरबूज का सीजन मार्च के महीने से मई तक ही होता है. ऐसे में अब अप्रैल महीना शुरू हो गया है. अगर युद्ध 2-3 हफ्ते भी और चला तो हो सकता है कि तरबूज किसानों के मेहनत का फल फीका हो सकता है.

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