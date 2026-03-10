ETV Bharat / state

ईरान-इजराइल युद्ध का असर: भरतपुर में गैस सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग, तीन गुना तक बढ़ गई बुकिंग

एक गैस एजेंसी के कर्मचारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है. उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 150 उपभोक्ता ही सिलेंडर बुक कराते थे, लेकिन युद्ध से जुड़ी खबरों के बाद लोगों में गैस की कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी कारण अब रोजाना लगभग 500 बुकिंग हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अचानक बढ़ी मांग के कारण एजेंसियों पर दबाव भी काफी बढ़ गया है और कर्मचारियों को व्यवस्था संभालने में कठिनाई हो रही है.

भरतपुर: ईरान-इजराइल युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में भी दिखने लगा है. संभावित गैस संकट की आशंका के चलते भरतपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग अचानक बढ़ गई है. हालात यह है कि जहां पहले प्रतिदिन प्रति एजेंसी करीब 150 सिलेंडरों की बुकिंग होती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 500 तक पहुंच गई है. अचानक बढ़ी मांग के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही है और लोगों को सिलेंडर के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है.

सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार: शहर के सुभाष नगर निवासी उपभोक्ता देवीसिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार अपने मोबाइल के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक कराने का प्रयास किया, लेकिन बुकिंग नहीं हो सकी. इसके बाद वह स्वयं गैस एजेंसी पहुंचे. उन्होंने बताया कि एजेंसी पर उपभोक्ताओं की काफी भीड़ है और उन्हें एक घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, फिर भी अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है. इसी तरह एकटा गांव के निवासी भगवान सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका है. उन्होंने कहा कि कभी एजेंसी कर्मचारी बताते हैं कि पिछली बुकिंग को अभी 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो कभी यह कहकर लौटा दिया जाता है कि फिलहाल सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में लगातार प्रयास करने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है.

व्यावसायिक सिलेंडर पर रोक: इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी सीमित कर दी गई है. फिलहाल गैर-घरेलू गैस की आपूर्ति केवल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों तक ही की जा रही है, ताकि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े. हालांकि, इस निर्णय के कारण अन्य कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

एजेंसी प गैस सिलेंडर लेने आए लोग (ETV Bharat Bharatpur)

अव्यवस्था बढ़ गई: अचानक बढ़ी मांग के कारण गैस एजेंसियों पर अव्यवस्था जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है. समय पर पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में गैस सिलेंडरों की किल्लत और बढ़ सकती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गैस सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और व्यवस्था सामान्य बनी रहे.