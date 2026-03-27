Iran Israel War Impact : सरसों में 600-800 रुपये की तेजी, विदेशी तेल की कमी से किसानों को फायदा
मिडिल ईस्ट युद्ध का असर सरसों मंडियों में दिखने लगा है. आवक, उत्पादन और किसानों की स्थिति क्या है ? देखिए भरतपुर से रिपोर्ट...
Published : March 27, 2026 at 6:34 AM IST
भरतपुर: ईरान-इजराइल युद्ध के चलते विदेशी खाद्य तेलों की आपूर्ति प्रभावित होने का सीधा असर अब भरतपुर की सरसों मंडियों में दिखने लगा है. सरसों के भावों में लगातार उछाल जारी है, जिससे किसानों और व्यापारियों दोनों को फायदा मिल रहा है. इस सीजन में सरसों के भाव में 600 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक उछाल आ गया है. हालांकि, उत्पादन में गिरावट किसानों की चिंता भी बढ़ा रही है.
600 से 800 रुपये तक बढ़े भाव : नई सरसों मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सरसों के भावों में बीते दिनों में करीब 550 से 600 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है. फरवरी में सरसों 6250 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, जो अब बढ़कर 6800 रुपये तक पहुंच गई है. बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है और आने वाले दिनों में भाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
विदेशी तेल की आवक में भारी कमी : अग्रवाल ने बताया कि ईरान-इजराइल युद्ध के कारण पाम ऑयल और राइस ब्रान ऑयल जैसे विदेशी खाद्य तेलों की आवक प्रभावित हुई है. इसके चलते खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं. सरसों तेल मिलों में भी लगभग 30 रुपये प्रति लीटर की तेजी दर्ज की गई है. विदेशी तेल का आयात 70 से 80 प्रतिशत तक प्रभावित हुआ है, जिससे घरेलू बाजार को मजबूती मिली है.
किसानों को फायदा : व्यापारी राजीव मित्तल के अनुसार मार्च महीने में ही सरसों के भावों में 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी आई है. उनका कहना है कि विदेशी तेल की कमी भारतीय किसानों के लिए फायदेमंद है और इससे उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं.
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आवक सीमित, तेजी का माहौल : मित्तल ने बताया कि मंडी में इस समय सरसों की आवक 15 से 20 हजार बोरी प्रतिदिन तक पहुंच रहा है. किसान तेजी की उम्मीद में अपनी उपज रोककर बैठे हैं, जिससे बाजार में आपूर्ति सीमित बनी हुई है और भाव मजबूत बने हुए हैं.
किसानों की परेशानी- उत्पादन में भारी गिरावट : किसान विजेंदर सिंह ने बताया कि इस बार मौसम की मार और सूखे के कारण सरसों की पैदावार में भारी कमी आई है. जहां पहले 9 से 11 मन प्रति बीघा उत्पादन होता था, इस बार यह घटकर केवल 5 से 6 मन रह गया है. जमीन में नमी की कमी और बारिश की कमी के कारण फसल पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी.
भाव अच्छे, लेकिन नुकसान भी : किसान राम किशोर ने बताया कि इस बार सरसों के भाव जरूर बेहतर हैं और करीब 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आई है. इससे किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है, लेकिन बीच में हुई बारिश से फसल को नुकसान भी हुआ है.
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कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय हालातों के चलते सरसों बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है. विदेशी तेलों की कमी से किसानों और व्यापारियों को फायदा मिल रहा है, लेकिन उत्पादन में गिरावट और मौसम की अनिश्चितता आगे की चुनौती बनी हुई है. आने वाले समय में सरसों के भाव काफी हद तक युद्ध और वैश्विक आपूर्ति पर निर्भर करेंगे.