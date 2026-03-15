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रमजान पर ईरान इजरायल युद्ध का साया, गैस किल्लत से इमरती-जलेबी की मिठास गायब

"अभी रसोई गैस की काफी समस्या चल रही है. कई छात्र हॉस्टल से चले गए हैं. मैं छोटा सिलेंडर भी रखा हूं मगर जब भरवाने जाते हैं तो दुकानदार बड़ी मुश्किल से तैयार होता है. उसके ऊपर वह 300 से 400 प्रति केजी रुपये मांगता है." - लीलेन कुमार, छात्र

शैक्षणिक संस्थानों में बड़ी समस्या: ये तो दुकान और होटलों की समस्या है. इससे ज्यादा परेशानी शैक्षणिक संस्थाओं और हॉस्टल में है. जिले के 100 बे़ वाले बाबू जगजीवन छात्रावास में 60-65 छात्र हैं. यहां मेस की सुविधा है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं है. जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है. रसोइया ने स्थिति को देखते को कोयला चूल्हा तैयार किया है.

बिरयानी हाउस पर संकट के बादल: इमरती और जलेबी के साथ बिरयानी दुकानदारों पर भी असर पर रहा है. डॉक्टर वजीर अली रोड में स्थित हाजी बिरयानी हाउस की भी स्थिति ऐसी ही गई है. प्रति दिन 500 केजी बिरयानी बेचने वाले मुजफ्फर आलम अब 50 से 60 केजी ही बिरयानी बेच पा रहे हैं. वो घर से बनावा कर मंगवाते हैं. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस की वजह से परेशानी है. शहर की गैस एजेंसियों से कामर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं.

जलेबी भी आउट ऑफ स्टॉक: ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरती मिठाई पर आफत आई है, गयाजी में कई होटलों से जलेबी भी गायब है. कचहरी के पास स्थित एक होटल के मालिक रामचंद्र ने कहा कि इमरती तो बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, जबकि जलेबी बनाना आसान है. मगर जलेबी भी बनाना बंद कर दिया है. क्योंकि जलेबी बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है. उसमें गैस की खपत भी अधिक होती है. ग्वाल बीघा में भी शीतल छाया होटल में इमरती और जलेबी नहीं बन रही.

"हमें 90 किलोग्राम इमरती चाहिए, लेकिन दुकान पर आने के बाद पता चला कि मात्र 5-6 किलो ही इमरती मिल पाएगी. 27 रमजान के मौके पर तबर्रुक के तौर पर वर्षों से इमरती मिठाई बांटने का रिवाज रहा है, लेकिन इसबार लगता है कि पूरा नहीं हो पाएगा." -रुस्तम अली, रोजेदार

वर्षों का रिवाज रहेगा अधूरा: इमामगंज से आए रुस्तम अली छत्ता मस्जिद के पास स्थित एक इमरती दुकान पर खड़े हुए मिले. उन्हें भी इमरती काफी वजन में चाहिए. रुस्तम बताते हैं कि उनके यहां 27 रमजान को मस्जिद में तरावीह की नमाज खत्म होगी और उस दिन तरावीह की नमाज खत्म होने के बाद तबर्रुक के तौर पर वर्षों से इमरती मिठाई बांटने का रिवाज रहा है. इसके लिए आर्डर देने आए थे. आने के बाद पता चला कि बहुत मुश्किल से 5-6 किलो मिल पाएगा.

"अगर सिलेंडर का क्राइसिस नहीं होता तो प्रतिदिन 200 से 250 केजी इमरती बेचते. अभी 25 से 50 केजी के बीच में ही इमरती बेच पा रहे हैं. सिलेंडर की स्थिति को देखते हुए अब हमने कोयला चूल्हा बनाने के लिए ऑर्डर दिया है." -मुकेश कुमार, अशोक इमरती भण्डार

रमजान नहीं होता तो नहीं बेचते: मुकेश कुमार कहते हैं कि अगर रमजान का महीना नहीं होता तो वो इमरती भी नहीं बनाते, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी दुकान बीच मार्केट में है. रोजेदार इमरती लेकर जाते हैं. हम नहीं चाहते हैं कि रोजेदार बिना इमरती के रोजा खोलें. इसलिए 5-10 की संख्या में ही वो इमरती एक व्यक्ति को दे रहे हैं.

"इमरती सिर्फ शाम में रोजा इफ्तार करने वालों के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन उनको भी 250-500 ग्राम तक ही दे रहे हैं. अगर हमारे यहां कोई 1 किलो से ऊपर ऑर्डर लेकर आ रहा है तो हम उन्हें इमरती देने के लिए असमर्थ हैं." -मुकेश कुमार, अशोक इमरती भण्डार

मात्र 500 ग्राम ही मिल रही इमरती: अशोक इमरती भण्डार के मालिक मुकेश कुमार कहते हैं कि अभी गैस की बहुत कमी है. इस कारण होटल में कई काउंटर को बंद कर दिया है. जो जरूरत के समान हैं, बस वही बना रहे हैं. लगता है कि एक दो दिनों में मेरा भी होटल बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बस दो दिनों की गैस बची है.

"घर में दो दिनों बाद इफ्तार पार्टी थी. इमरती मिठाई का ऑर्डर देने होटल पहुंचे थे, लेकिन पता चला कि एलपीजी सिलेंडर ने इमरती की मिठास को तीखा कर दिया है. अब मैं क्या करूं? मायूस हो कर लौट रहा हूं, क्योंकि होटल वालों की भी अपनी मजबूरी है. सिलेंडर की किल्लत की वजह से ऑर्डर नहीं ले रहे हैं." - शमी अख्तर खान, रोजेदार

गयाजी: रमजान पर ईरान-इजरायल युद्ध का असर पड़ रहा है. बिहार के गयाजी के रहने वाले शमी अख्तर खान के घर पर दो दिनों बाद इफ्तार की दावत है, लेकिन वो स्वादिष्ट इमरती मिठाई लेने के लिए भटक रहे हैं. करीब 20 किलोग्राम इमरती की जरूरत होगी, लेकिन होटल वालों ने ऑर्डर लेने से मना कर दिया है. दुकानदारों की पहुंच से दूर एलपीजी सिलेंडर की वजह से इमरती मिठाई सीमित मात्रा में बनाई जा रही.

मेस में कैसे बनेगा खाना? लीलेन कुमार कहते हैं कि हॉस्टल में मेस है लेकिन यहां भी समस्या हो गई है. आज या कल भर तक ही गैस बची है. कई दिनों से नंबर लगा रहे हैं, लेकिन नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. 2 दिन पहले किसी तरह से एक सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी. अब तो एजेंसी के लोगों ने अपना मोबाइल नंबर ही बंद कर दिया है. कस्टमर केयर पर फोन करने से भी कोई जवाब नहीं मिलता है. अब तो सोच रहे हैं सीधे जिला पदाधिकारी के कंट्रोल रूम में ही कॉल किया जाए.

छात्र आते ही लौट रहे हैं घर: लीलेन कुमार ने कहा कि होली के बाद हम लोग वापस आए थे, लेकिन अब यह समस्या हो गई है कि छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर घर को लौट रहे हैं. वह कहते हैं कि अब तो मित्रगण भी साथ नहीं दे रहे हैं. एक छात्र जब खाना बना रहा था तब गैस खत्म हो गयी. हॉस्टल के सहयोगियों से उसने गैस मांगी लेकिन किसी ने नहीं दिया. रात में हम खाने कहां जाएंगे?

"प्रशासन और सरकार को विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए. जिला पदाधिकारी से आग्रह है कि वो आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दें कि छात्रों को इस तरह की समस्या नहीं हो. इसके लिए गैस सिलेंडर की सप्लाई नियमित रूप से हॉस्टलों में होती रहे." - लीलेन कुमार, छात्र

परेशानी में रसोईया: बाबू जगजीवन राम छात्रावास की रसोईया मधु देवी बताती है कि यहां एक सिलेंडर 6-7 दिनों तक ही चलता है. दो सिलेंडर थे, जिसमें एक खाली पड़ा हुआ है. जबकि एक संभवतः आज तक खत्म हो जाएगा. हमने पुरानी पद्धति को अपनाने के लिए लोहे का बना हुआ लकड़ी चूल्हे को तैयार किया है, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलता है तो हम छात्रों को भूखे कैसे रहने दें.

"यह बड़ी मुश्किल भरा काम है. हम अकेले हैं और 60-65 छात्रों का खाना बनाना है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि कम से कम एक समय का खाना बना कर देंगे. ताकि कोई छात्र भूखा नहीं रहे." -मधु देवी, रसोईया

ब्लैक मार्केटिंग: छात्र लल्लू कुमार कहते हैं कि छात्रावास में गैस की काफी समस्या है. ब्लैक में गैस मिल रहा है. इसलिए हम लोगों को परेशानी हो रही है. हमलोग इतना पैसा दे नहीं सकते हैं. वह छात्र जो किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें और भी समस्या हो रही है. मेस में समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है.

गैस रिफिल नहीं कर सकते: छात्रों को गैस रिफिल कर देने वाले रामपुर मोहल्ले एक दुकानदार अमर कुमार कहते हैं कि छात्र खाना तभी बनाएंगे जब उन्हें गैस मिलेगी. यहां तो गैस मिल ही नहीं रही है. हमारे यहां गैस की स्टॉक खत्म हो गयी है. कल कई छात्र परेशान थे. इसलिए हम ने उनकी समस्या को देख कर घर के सिलेंडर से गैस भर दिया था. छात्र अब घर लौट रहे हैं. हम लोगों को खुद गैस उपलब्ध नहीं हो रही है.

कोयले की बढ़ी मांग: शहर के किरण सिनेमा रोड पर स्थित कोयला दुकान के मालिक अमन कुमार बताते हैं कि पिछले 5 दिनों से खुदरा कोयले की मांग बढ़ी है. होटल के लोग पहले कोयला लेकर जाते थे, लेकिन अब तो घर में उपयोग के लिए लोग लेकर जा रहे हैं. हमारे यहां पहले की तुलना में 1000 केजी अधिक कोयला बिक रहा है. अब तो छोटे-छोटे होटल भी अपने होटल दुकान के बाहर कोयला चूल्हा जला रहे हैं.

कोयला दुकानदार (ETV Bharat)

"पहले कोयला चूल्हे जलने की ये स्थिति नहीं थी. छत्ता मस्जिद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहां के होटल से निकलने वाले धुएं चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि यहां पर होटल में सिर्फ कोयला चूल्हा जलाया जा रहा है." -अमन कुमार, कोयला दुकानदार

क्या कहते हैं आधिकारी?: जिला सप्लाई अधिकारी अशोक कुमार चौधरी कहते हैं कि कमर्शियल गैस होटल, रेस्टोरेंट में सप्लाई के लिए रोका गया है, क्योंकि ये ऊपर से ही आदेश है. हालांकि संस्थानों में जैसे अस्पताल, यूनिर्वसिटी कॉलेज आदि में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है. घरेलू गैस में समस्या नहीं है. सिर्फ नियमों का पालन कराया जा रहा है.

"कालाबाजारी रोकने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं. कॉमर्शियल गैस आर्पूती पर रोग लगायी गयी है. हालांकि अस्पताल, यूनिर्वसिटी कॉलेज आदि में सप्लाई हो रही है. घरेलु गैस की कोई कमी नहीं है." -अशोक कुमार चौधरी, जिला सप्लाई अधिकारी

कंट्रोल रूम में एक दिन में 300 शिकायत: जिला अधिकारी के अनुसार समाहरणालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है. सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कंट्रोल रूम संचालित है. गैस एजेंसियों से प्रति दिन का फीड बैक भी लिया जाता है. एक दिन लगभग 300 लोगों ने कंट्रोल रूम को फोन किया है. इसमें अधिकतर की शिकायत थी कि उनका नम्बर लगा हुआ है, लेकिन सिलेंडर की डिलेवरी नहीं हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं.

"जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए धावा दल भी गठन किया गया है. धावा दल गैस एजेंसी का भी निरीक्षण करते हैं. साथ ही ब्लैक में कहीं कोई शिकायत मिलती है कि गैस बेचा जा रहा है, वहां जाकर तुरंत कार्रवाई की जाती है. " - अशोक कुमार चौधरी, जिला सप्लाई अधिकारी

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