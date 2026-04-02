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समोसे का साइज हुआ छोटा और चाय की क्वांटिटी भी घटी, ईरान-इजरायल युद्ध ने बढ़ाई दुकानदारों की मुश्किलें

ETV भारत से चर्चा में व्यापारी संजय यादव ने बताया, मैं बीते 40 सालों से इस व्यापार में हूँ. पहले कैंटीन चलाता था और अब 5 सालों से काका के समोसे के नाम से दुकान. गैस तो बमुश्किल मिल रही है जिसकी वजह से हर रोज लकड़ियां लाकर भट्टी पर समोसा कचौरी बनाते हैं. जहां दिन भर 800 समोसा, कचौरी बनाए जाते थे. वहीं अब सिर्फ सुबह-सुबह 400 समोसा, कचौरी ही बना पा रहे हैं.

कई जगह तो समोसे की साइज को छोटा कर दिया गया है. वहीं पोहे व चाय की क्वांटिटी भी कम हो गई है. वहीं कई व्यापारियों ने तो जलेबी और पापड़ी, फ़ाफड़े बनाना ही बंद कर दिया है. जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई व्यापारियों ने गैस की किल्लत की वजह से भट्टी और इंडक्शन का उपयोग करना शुरू कर दिया है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर रोज लाखों की संख्या में यात्री, दर्शनार्थी पहुंचते हैं. यहां आने वाले लोगों के साथ ही शहर की जनता को अब नाश्ता करना भी जेब पर भारी पड़ने लगा है. ईरान-इजरायल युद्ध के हालात के बीच भारत में गैस की किल्लत और खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों के दबाव में छोटे रेस्त्रां बंद होने की कगार पर आ गए हैं. वहीं जो दुकान खुले भी हैं उन्होंने अब समोसा, कचौरी, पोहा और चाय के दाम बढ़ा दिए हैं.

खाने की कीमतों ईरान-इजरायल युद्ध का असर (ETV Bharat)

संजय ने कहा, लकड़ी के भाव भी जहां 2 रुपये किलो था अब 12 रुपये किलो हो गया है. गैस नहीं मिलने से भट्टी और इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं. जो समोसा हम 12 रुपये में बेचते थे अब 15 में दे रहे हैं. पोहा 10 का 15 में और चाय 8 की 10 रुपये दे रहे हैं. हर आइटम पर 3 रुपये 5 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. जलेबी, फाफड़ा, पपड़ी बनाना बंद हो गया है.

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समोसा का साइज छोटा चाय की क्वांटिटी कम

व्यापारियों का कहना है, शहर में लगभग 2000 समोसा-कचौरी व्यापारी हैं जिनमे से अधिकतर को मजबूरन नाश्ते के आइटम में रेट बढ़ाना पड़ गया है. इसके अलावा समोसा-कचौरी की साइज भी छोटी कर दी है. पहले जो एक ग्राहक दो समोसा या कचोरी खाता था वह अब एक ही खा रहा है. समोसे के साथ जो ग्राहक पोहा और जलेबी का भी स्वाद चखता था, अब वह सिर्फ समोसे से ही पेट भर रहा है. वहीं 10 में मिलने वाली चाय की क्वांटिटी को कम किया गया है. फुल चाय 15 से 20 रुपए तक दी जा रही है.

गैस, तेल और अन्य खाद्य सामग्री के भाव के कारण बढ़ गए नाश्ते के रेट

जैन के टेस्टी समोसा कचौरी नामक दुकान के व्यापारी प्रदीप जैन ने बताया, भाई कमलेश जैन के साथ 1980 से दुकान शहर के फ्रीगंज में संचालित कर रहे हैं. सन 1980 के दौर में हम 1 रुपये का दो समोसा/कचोरी दिया करते थे. समय बदला 5 रुपये, 6 रुपये और फिर 8 रुपये के बाद अब 10 की एक कचौरी मिल रही है. हमारे यहां मूंग दाल की कचौरी मिलती है. दाल के भी भाव बढ़ गए हैं. गैस, तेल और अन्य खाद्य सामग्री के भाव के कारण रेट 3 रुपये तक बढ़ाए गए हैं. आगे और भी रेट बढ़ाने की संभावना है.

नाश्ता करने पहुंचे ग्राहक गणेश सोलंकी ने बताया, पहले जहां 15 रुपये में नाश्ता हो जाता था अब 30 रुपये प्लेट नाश्ता मिल रहा है. वहीं 70- 80 रुपए की भोजन की थाली अब 100-125 हो गई है. पहले हम दो कचौरी खाया करते थे अब एक ही खाकर काम चला रहे हैं. अब तो बस युद्ध थमने का इंतजार है.