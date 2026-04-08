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ईरान-इजरायल युद्ध का असर, सोना-चांदी सस्ता, रायपुर में भी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

युद्ध के असर के चलते सोने-चांदी के दाम हुए कम, चांदी प्रति किलोग्राम 62 हजार, सोना प्रति 10 ग्राम 21 हजार की गिरावट आई.

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ईरान-इजरायल युद्ध का असर, सोना-चांदी सस्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 8, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में भी साफ देखने को मिल रहा है. राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में पिछले एक महीने के दौरान सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां सोना प्रति 10 ग्राम करीब 21 हजार रुपए सस्ता हुआ है, वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 62 हजार रुपए तक गिर गई है.

यह हाल के समय की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है. सराफा बाजार में फिलहाल अस्थिरता और अनिश्चितता दोनों का माहौल बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर युद्ध और डॉलर की मजबूती, इसके पीछे मुख्य वजह हैं.

ईरान-इजरायल युद्ध का असर, सोना-चांदी सस्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से सोने और चांदी के दाम में काफी गिरावट आई है. अगर युद्ध रुकता है तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं. अभी बाजार स्थिर है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे, दाम में तेजी आ सकती है.- सराफा कारोबारी अजय भंसाली

कितना गिरा सोना?

पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोना 1,73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 6 अप्रैल 2026 तक घटकर लगभग 1,52,450 रुपए रह गया. इसी तरह चांदी 2,99,200 रुपए प्रति किलो से गिरकर करीब 2,37,000 रुपए तक पहुंच गई.

दुनियाभर के निवेशक मान रहे थे कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, लेकिन अनिश्चितता बढ़ने से डॉलर मजबूत हो गया है. इसी वजह से सोने-चांदी में उछाल की बजाय गिरावट देखने को मिल रही है और लोग कैश को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं.- हरख मालू, रायपुर सराफा एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष

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सोना-चांदी सस्ता, रायपुर में भी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खरीदारी का अच्छा मौका भी

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू का कहना है कि आमतौर पर सोना और चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों ने निवेशकों की सोच बदल दी है. हालांकि, कीमतों में आई गिरावट के बाद अब निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ने लगी है. कई लोग इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान रहे हैं.

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राजधानी रायपुर का सराफा बाजार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले 1 महीने के दौरान सोने और चांदी के दाम में आई गिरावट

2 मार्च 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 173600 रुपए
  • वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 299200 रुपए

9 मार्च 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 163800 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 271000 रुपए

16 मार्च 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 161700 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 262400 रुपए

23 मार्च 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 141900 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 235000 रुपए

30 मार्च 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 151250 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 236900 रुपए

6 अप्रैल 2026

  • 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 152450 रुपए
  • चांदी प्रति किलोग्राम 237000 रुपए
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सराफा बाजार में फिलहाल अस्थिरता और अनिश्चितता दोनों का माहौल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब आएगा उछाल?

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव खत्म नहीं होता, तब तक सोने और चांदी के दाम में बड़ी तेजी की संभावना कम है. लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, बाजार में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है.

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