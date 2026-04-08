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ईरान-इजरायल युद्ध का असर, सोना-चांदी सस्ता, रायपुर में भी निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

रायपुर: ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों में भी साफ देखने को मिल रहा है. राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में पिछले एक महीने के दौरान सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जहां सोना प्रति 10 ग्राम करीब 21 हजार रुपए सस्ता हुआ है, वहीं चांदी प्रति किलोग्राम 62 हजार रुपए तक गिर गई है.

यह हाल के समय की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है. सराफा बाजार में फिलहाल अस्थिरता और अनिश्चितता दोनों का माहौल बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर युद्ध और डॉलर की मजबूती, इसके पीछे मुख्य वजह हैं.

ईरान-इजरायल युद्ध का असर, सोना-चांदी सस्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से सोने और चांदी के दाम में काफी गिरावट आई है. अगर युद्ध रुकता है तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं. अभी बाजार स्थिर है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे, दाम में तेजी आ सकती है.- सराफा कारोबारी अजय भंसाली

कितना गिरा सोना?

पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोना 1,73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 6 अप्रैल 2026 तक घटकर लगभग 1,52,450 रुपए रह गया. इसी तरह चांदी 2,99,200 रुपए प्रति किलो से गिरकर करीब 2,37,000 रुपए तक पहुंच गई.