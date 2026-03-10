ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, ईरान-इजरायल युद्ध का असर

गोपालगंज: पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ताओं की परेशानी उत्पन्न हो गई है. सुबह से ही उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर गोदाम पर पहुंच रहे हैं लेकिन गैस की कमी के कारण कई उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रहे है. जिसके कारण उपभोक्ता और एजेंसी कर्मियों की भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है. इसके अलावा गैस सिलेंडर के कीमतों में उछाल के साथ साथ आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो गई है.

जिले में गैस की किल्लत: दरअसल मार्च 2026 के पहले सप्ताह से ही जिले में रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है. गोपालगंज में अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,010 रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में 115 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों, विशेषकर 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज', में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से आयात में कमी आई है, जिससे स्थानीय स्तर पर गैस की किल्लत पैदा हो गई है.

गोपालगंज में सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान (ETV Bharat)

गैस उपभोक्ता परेशान: गैस की कमी की खबरों के बीच उपभोक्ताओं में 'पैनिक बुकिंग' बढ़ गई है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, गैस एजेंसियों और गोदामों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है.