गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, ईरान-इजरायल युद्ध का असर
गोपालगंज में गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं. जिस वजह से गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई है.
Published : March 10, 2026 at 7:59 PM IST
गोपालगंज: पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ताओं की परेशानी उत्पन्न हो गई है. सुबह से ही उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर गोदाम पर पहुंच रहे हैं लेकिन गैस की कमी के कारण कई उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रहे है. जिसके कारण उपभोक्ता और एजेंसी कर्मियों की भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है. इसके अलावा गैस सिलेंडर के कीमतों में उछाल के साथ साथ आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो गई है.
जिले में गैस की किल्लत: दरअसल मार्च 2026 के पहले सप्ताह से ही जिले में रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है. गोपालगंज में अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,010 रुपये के पार पहुंच गई है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडरों के दामों में 115 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों, विशेषकर 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज', में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से आयात में कमी आई है, जिससे स्थानीय स्तर पर गैस की किल्लत पैदा हो गई है.
गैस उपभोक्ता परेशान: गैस की कमी की खबरों के बीच उपभोक्ताओं में 'पैनिक बुकिंग' बढ़ गई है. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, गैस एजेंसियों और गोदामों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई उपभोक्ताओं की शिकायत है कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है.
"सिलेंडर लेने आए हैं. सुबह से 2 बज गया लेकिन अभी तक गैस नहीं मिला. कुछ बता भी नहीं रहे हैं. कई दिनों से दिक्कत हो रही है. दाम भी बढ़ गया है, जिससे परेशानी हो रही है."- सोनू कुमार, उपभोक्ता
क्यों हुई किल्लत?: पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर अब गोपालगंज जिले के आम उपभोक्ताओं की रसोई तक पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा की कीमतों में आए उछाल के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपयें की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे जिले के उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है.
ईरान-इजरायल युद्ध का असर: गैस की इस किल्लत के बीच कालाबाजारी की संभावना भी बढ़ गई है. हालांकि, पेट्रोलियम कंपनियों ने उपभोक्ताओं से धैर्य रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर (लॉक-इन पीरियड) लागू कर दिया है. गोपालगंज के स्थानीय होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में देरी से परेशान हैं, जिससे बाहर का खाना भी महंगा होने की आशंका है.
