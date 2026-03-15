ETV Bharat / state

'गैस महंगी, चूल्हा पुराना' शिवहर में गोबर-उपलों और लकड़ी की आग पर लौटीं महिलाएं

शिवहर गैस संकट ने एक बार फिर महिलाओं को लकड़ी की आग और गोबर के उपले की ओर लौटा दी है. पढ़ें पूरी खबर..

Women Making Cow Dung Cakes
शिवहर में उपले बनाती महिलाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर: रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की बढ़ती कीमत और समय पर गैस नहीं मिलने की समस्या ने शिवहर के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर पुराने चूल्हे की आग जला दी है. महंगाई और आपूर्ति की कमी के कारण कई परिवार अब गोबर के उपले और सूखी लकड़ियों से खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसे भरवाना अब उनके घरेलू बजट से बाहर हो गया है.

महंगाई में घर चलाना मुश्किल: धर्मपुर वार्ड-12 की मीरा देवी के पति रामश्रीष्ठ ठाकुर किसान हैं. परिवार की आजीविका खेती पर ही निर्भर है. उनके तीन बेटे हैं और घर-परिवार की पूरी जिम्मेदारी इसी खेती की आमदनी से चलती है. मीरा देवी कहती हैं कि महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है. कई बार तो भूखमरी जैसी स्थिति का डर भी सताने लगता है.

शिवहर की महिलाओं से बातचीत (ETV Bharat)

'2500 में गैस सिलेंडर': मीरा देवी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि अब गैस सिलेंडर लगभग 2 से 2.5 हजार रुपये तक पड़ रहा है. ऐसे में मजबूर होकर उन्हें गोबर के उपले और चिपरी बनाकर चूल्हा जलाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा हमने वोट दिया था ताकि जीवन आसान हो, लेकिन अब तो रसोई ही सबसे महंगी हो गई है. मेरे पति लगातार दो दिन से गैस एजेंसी जा रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा

"घर की जिम्मेदारियों और बच्चों की पढ़ाई के बीच सुबह-सुबह गोबर के उपले बनाकर सुखाने पड़ रहे हैं ताकि समय पर खाना बन सके. हालात ऐसे हो गए हैं कि जरूरत पड़ी तो इन्हीं उपलों को बेचकर परिवार का पेट पालना पड़ेगा. सरकार से अपील है कि गैस सिलेंडर के दाम कम की जाए. ग्रामीण इलाकों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए." -मीरा देवी, शिवहर निवासी

गैस की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई समस्या: हंसा देवी के पति शिवनाथ सहनी भी किसान हैं. उनके दो बेटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं .उन्होंने बताया कि सीमित आमदनी में परिवार चलाना पहले ही कठिन था, अब गैस की बढ़ती कीमतों ने समस्या और बढ़ा दी है.

'गोबर का उपला बनाना मजबूरी': इसी वार्ड की हंसा देवी जो हाथ में गोबर के उपले लिए खड़ी थीं. उन्होंने कहा कि गैस इतनी महंगी हो गई है कि अब मजबूरी में फिर से गोबर और चिपरी पाथनी पड़ रही है. उनका कहना है कि पहले जिस कीमत पर गैस सिलेंडर मिल जाता था, उसी तरह फिर से सस्ता किया जाना चाहिए ताकि गरीब परिवार भी आसानी से खाना बना सके.

Gas Crisis In Sheohar
हंसा देवी (ETV Bharat)

आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया: गांव की ही सावित्री देवी, जिनके परिवार में पांच सदस्य हैं. कहती हैं कि पहले और अब के समय में बहुत फर्क आ गया है. महंगाई तो जैसे चांद-तारे पर चढ़ गई है. आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया है. ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि अगर गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं हुई और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर चूल्हा-उपलों का दौर स्थायी रूप से लौट सकता है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
COW DUNG CAKES
SHEOHAR NEWS
गैस संकट
GAS CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.