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LPG Shortage : सिलेंडर लाने और बुकिंग का झंझट खत्म, बाड़मेर में गोबर से गैस बनाकर आत्मनिर्भर बने किसान

घरों में लगे गोबर गैस प्लांट देखकर ली प्रेरणा : जिले के इशरोल गांव निवासी किसान खरताराम बताते हैं कि उन्होंने आसपास के किसानों के घरों में लगे गोबर गैस प्लांट देखकर प्रेरणा ली और अपने खेत में भी प्लांट स्थापित किया. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. अब उनके घर की रसोई पूरी तरह गोबर गैस पर निर्भर है. खरताराम के अनुसार, पहले गोबर का सही उपयोग नहीं होता था और उसे इधर-उधर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब उसी गोबर से गैस और जैविक खाद दोनों तैयार हो रही है.

गांवों में रहने वाले ये परिवार बिना किसी गैस बुकिंग, लंबी कतारों या किल्लत की चिंता के अपने घरों में चूल्हा जला रहे हैं. गाय और भैंस के गोबर से तैयार होने वाली बायोगैस न सिर्फ उनकी रसोई की जरूरतें पूरी कर रही है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी साबित हो रही है.

बाड़मेर: ईरान-इजरायल युद्ध के चलते जहां भारत समेत कई देशों में एलपीजी गैस संकट की स्थिति बनती जा रही है, वहीं राजस्थान के बाड़मेर जिले के कई किसान परिवारों ने इसका अनोखा समाधान खोज लिया है. ये किसान अब एलपीजी पर निर्भरता छोड़कर गोबर से बनने वाली बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं.

वहीं, जानपालिया गांव के प्रगतिशील किसान हरिराम का कहना है कि देशभर में गैस संकट की चर्चा है, लेकिन उनके घर में गोबर गैस से ही खाना बनता है. उन्होंने कुछ साल पहले करीब 40 हजार रुपए की सब्सिडी के साथ बायोगैस प्लांट लगाया था, जिसमें उन्हें खुद करीब 15 से 17 हजार रुपए खर्च करने पड़े. अब गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए रसोई तक पहुंचती है. इससे न गैस सिलेंडर लाने की परेशानी है और न ही बुकिंग का झंझट. इसके अलावा प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट बागवानी और खेती में खाद के रूप में उपयोग हो रहा है.

बाड़मेर की घटाल में मौजूद गाएं... (ETV Bharat Barmer)

विशेषज्ञों ने क्या कहा ? : कृषि विशेषज्ञ डॉ. रावताराम बताते हैं कि वे पिछले 4-5 वर्षों से अपने घर में गोबर गैस प्लांट का उपयोग कर रहे हैं. इसकी सफलता को देखते हुए जिले के इशरोल, लीलसर, कापराऊ, अलमसार, जानपालिया, भूणिया, आडेल, सिणधरी, सवाऊ पदमसिंह, बायतु और धोरीमन्ना सहित कई गांवों में 50 से अधिक किसानों ने अपने घरों में यह प्लांट लगा लिए हैं.

रोजाना बड़ी संख्या में किसान उनके फार्म हाउस पर आकर इस तकनीक को समझने और देखने पहुंच रहे हैं. डॉ. रावताराम के अनुसार, गोबर गैस प्लांट की संरचना तीन हिस्सों में होती है. इनलेट, जहां गोबर डाला जाता है, बीच का स्टोरेज टैंक, जहां गोबर एकत्रित होकर प्रक्रिया से गुजरता है और आउटलेट, जहां से गैस निकलती है. इसके बाद पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे रसोई तक पहुंचती है. इस प्लांट के संचालन के लिए प्रतिदिन 15 से 20 किलो गोबर की आवश्यकता होती है, जिससे घर के सभी दैनिक कार्य जैसे खाना बनाना और चाय तैयार करना आसानी से किया जा सकता है.

बाड़मेर में गोबर गैस प्लांट (ETV Bharat Barmer)

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बेहद सरल है प्रक्रिया : गोबर से बायोगैस बनाने की प्रक्रिया भी बेहद सरल है. इसमें गोबर और पानी का घोल बनाकर एक बंद टैंक में डाला जाता है, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया इसे सड़ाते हैं. इस प्रक्रिया से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो पाइपलाइन के जरिए सीधे चूल्हे तक पहुंचती है. आज के समय में जब पारंपरिक ईंधनों की कीमतें और उपलब्धता दोनों चुनौती बनती जा रही हैं, ऐसे में बाड़मेर के किसानों का यह प्रयास न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है.