LPG Shortage : राजस्थान में एलपीजी संकट, होटल संचालक बोले- हालात बिगड़ जाएंगे

राजस्थान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हुसैन खान का कहना है कि सरकार ने नियम जारी किया है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलिवरी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालको को नहीं की जाएगी. हुसैन खान का कहना है कि इससे होटल इंडस्ट्री पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी. हमारी सरकार से मांग है कि होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर देते हैं. ऐसे में होटल्स के कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा.

जयपुर: ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव से राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत सामने आ गई है. जयपुर में हालत ये है कि 7 दिनों बाद की बुकिंग लंबित पड़ी है. वितरकों के पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा है और संकट बढ़ता दिख रहा है. ऐसे में अब कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलिवरी भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसके बाद होटल संचालक सबसे अधिक परेशान होते नजर आ रहे हैं.

2-3 दिन का ही स्टॉक बचा : एलपीजी वितरक दिनश शर्मा प्रदेश का कहना है कि प्रदेश में 1 करोड़ 65 लाख उपभोक्ताओं के सामने एलपीजी संकट गहरा सकता है. जयपुर सहित राजस्थान के 10 बॉटलिंग प्लांट्स में केवल 2-3 दिन का ही स्टॉक बचा है. इस कारण सिलेंडर सप्लाई प्रभावित हो रही है. वितरकों का कहना है कि केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग पर 25 दिन का नियम लागू कर रखा है. साथ ही दो ट्रक के ऑर्डर दिए जाने के बाद कंपनियों की ओर से एक ही ट्रक भेजा जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सिलेंडर सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है. डिलीवरी का समय इसके चलते बढ़ता जा रहा है.

कमर्शियल सिलेंडर डिलीवरी बंद : वितरकों का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर डिलीवरी करना बंद कर दिया गया है. केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं. कुछ वितरक बताते हैं कि पैनिक क्रिएट होने की वजह से लोग घरों में सिलेंडर जमा करने लगे हैं. आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी लोग सिलेंडर ऑर्डर करने लगे हैं. जिसके चलते डिलीवरी लेट हो रही है. वहीं, मोबाइल से सिलेंडर बुकिंग बंद हो चुकी है.