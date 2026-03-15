ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट, जाने क्यों उठाया गया यह कदम

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है. इस वजह से एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है. झारखंड में भी गैस पेट्रोल और डीजल को लेकर परिस्थितियां विषम बनी हुई हैं. ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र में बताया गया है कि विभिन्न देशों के बीच में हो रहे युद्ध के कारण संभावित विधि-व्यवस्था की समस्या पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है.

क्या है पुलिस मुख्यालय के पत्र

झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखे हैं. जिसमें कहा गया है कि वे सभी अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों से विभिन्न देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं. जिसके कारण लोगों में पेट्रोल, डीजल और LPG को लेकर भय का माहौल उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. साथ ही विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कई निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही है.