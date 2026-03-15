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ईरान-इजरायल युद्ध को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट, जाने क्यों उठाया गया यह कदम

ईरान-इजराइल युध्य को लेकर पेट्रोल, गैस की समस्या की अव्यवस्था को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है.

JHARKHAND POLICE ISSUE ALERT
झारखंड पुलिस मुख्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 1:14 PM IST

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रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है. इस वजह से एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है. झारखंड में भी गैस पेट्रोल और डीजल को लेकर परिस्थितियां विषम बनी हुई हैं. ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र में बताया गया है कि विभिन्न देशों के बीच में हो रहे युद्ध के कारण संभावित विधि-व्यवस्था की समस्या पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है.

क्या है पुलिस मुख्यालय के पत्र

झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखे हैं. जिसमें कहा गया है कि वे सभी अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों से विभिन्न देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं. जिसके कारण लोगों में पेट्रोल, डीजल और LPG को लेकर भय का माहौल उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. साथ ही विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कई निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही है.

  1. पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की अनावश्यक जमाखोरी कालाबाजारी पर आवश्यक निगरानी और कालाबजारी कर रहे लोगों पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें.
  2. Retailers, Distributors और वैध भंडार की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए.
  3. भ्रामक समाचार/अफवाह फैलाने वालों पर सतत निगरानी रखे और अफवाह फैलाने वालों पर आवश्यक कानूनी कारवाई करें.
  4. खुदरा विक्रेता गोदाम पर CCTV से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, साथ ही Monitoring किया जाए.
  5. विधि-व्यवस्था सधारण हेतु आवश्यकता अनुसार BNSS की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाए.
  6. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर प्रतिदिन थाना स्तर से DG Control को सूचित किया जाए.
  7. जिला स्तर पर उपायुक्त और अन्य संबंधित पदाधिकारी से समंवय स्थापित कर विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे.
  8. सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखेंगे, फेक न्यूज चलाने वाले पर तत्काल विधि-सम्मत करवाई सुनिश्चित करें.
  9. जिला स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी से संपर्क स्थापित कर फेक न्यूज के प्रकाशन पर रोक लगाए.
  10. पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

इसके अलावा सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को जारी किए गए पत्र में कई निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ऊपर दिए गए सभी बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखे. साथ ही आवश्यक होने पर सुरक्षात्मक और विधि-सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

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