US-Israel Attacks Iran: एक्टिव हुआ उत्तराखंड प्रवासी सेल, कम्युनिटी लीडर्स से संपर्क, जानिये पूरा प्लान

मिडिल ईस्ट में फंसे हुये लोगों को निकालने के लिए उत्तराखंड प्रवासी सेल सक्रिय हो गया है.

US-Israel Attacks Iran:
एक्टिव हुआ उत्तराखंड प्रवासी सेल (फोटो साभार- AP)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 6:12 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 7:38 PM IST

देहरादून: ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और हमलों के चलते मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर राज्य का प्रवासी सेल एक्टिव हो गया है. उत्तराखंड प्रवासी सेल खाड़ी देशों में फंसे लोगों से लगातार संपर्क साध रहा है.

उत्तराखंड प्रवासी सेल के सदस्य सुधीर नौटियाल ने बताया प्रवासी सेल के साथ दुनिया के करीब 26 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी प्रवासी जुड़े हुए हैं. जिनमें मिडिल ईस्ट के देशों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भी सभी प्रवासी उत्तराखंडी एक-दूसरे के संपर्क में हैं. प्रवासी सेल के माध्यम से लगातार संवाद किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्रवासी सेल के विभिन्न ग्रुपों में लगातार सूचनाएं साझा की जा रही हैं. इनमें भारत सरकार और संबंधित देशों की ओर से जारी एडवाइजरी, कंट्रोल रूम के नंबर, भारतीय दूतावासों के संपर्क और जरूरी सुरक्षा निर्देश शामिल हैं. इसके साथ ही अलग-अलग देशों में रह रहे प्रवासियों की स्थिति की जानकारी भी ली जा रही है. जिससे किसी को भी जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद उपलब्ध कराई जा सके.

एक्टिव हुआ उत्तराखंड प्रवासी सेल (ETV Bharat)

सुधीर नौटियाल ने बताया शुरुआत में जब कई उड़ानें रद्द हुईं तो लोगों के बीच थोड़ी चिंता का माहौल बन गया था. बाद में अबू धाबी सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट या होटल बुकिंग रद्द हुई है. उनके लिए सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी. इसके बाद दुबई प्रशासन ने भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की. जिससे वहां मौजूद लोगों को काफी राहत मिली.

उन्होंने बताया मिडिल ईस्ट के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने लोगों तक तेजी से पहुंच बनाने के लिए कम्युनिटी लीडर्स के जरिए संपर्क साधने की रणनीति अपनाई है. यह प्रवासी उत्तराखंड सेल के लिए भी एक सकारात्मक बात है, क्योंकि विभिन्न देशों में मौजूद उत्तराखंडी कम्युनिटी लीडर्स पहले से ही प्रवासी सेल से जुड़े हुए हैं. इससे बड़ी संख्या में लोगों तक सूचनाएं और सहायता पहुंचाना आसान हो गया है.

नौटियाल ने कहा प्रवासी सेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जहां किसी व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है, वहां दूसरे लोग आगे आकर सहायता कर रहे हैं. कई ऐसे लोग भी हैं जो मदद करने में सक्षम हैं. इस मंच के माध्यम से उन्हें भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है. इस तरह प्रवासी सेल विदेशों में रह रहे उत्तराखंडियों के बीच एक सेतु (ब्रिज) का काम कर रहा है.

उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे अधिक संख्या में दुबई से लोग प्रवासी सेल के साथ जुड़े हुए हैं. इसके अलावा ओमान, सऊदी अरब, कतर और बहरीन सहित कई अन्य देशों में रह रहे उत्तराखंडी भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं.

सुधीर नौटियाल ने कहा कि मौजूदा हालात में भारतीय दूतावास भी लगातार सक्रिय हैं. विभिन्न देशों में मौजूद कम्युनिटी लीडर्स के माध्यम से लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया उनकी अलग-अलग देशों में मौजूद उत्तराखंडी कम्युनिटी लीडर्स से बातचीत हुई है. वहां से यह जानकारी मिली है कि वे लगातार भारतीय दूतावासों के संपर्क में हैं. प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है.

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ देशों में स्थिति थोड़ी ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है. खास तौर पर बहरीन और कतर जैसे देशों में हमलों की खबरों के बाद कई लोग चिंतित और डरे हुए हैं. इन जगहों पर कुछ सिविल एरिया में भी नुकसान की खबरें सामने आई हैं. जिसके चलते वहां रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ रही है.

उन्होंने कहा दुबई में स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य और नियंत्रण में है. वहां की सरकार और प्रशासन की ओर से तेजी से प्रतिक्रिया दी जा रही है. जिससे वहां रह रहे लोगों में भरोसा बना हुआ है. वे खुद को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. सुधीर नौटियाल ने कहा कि इस पूरे मामले में भारत सरकार भी बेहद गंभीरता से काम कर रही है. विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरत पड़ने पर सरकार और दूतावासों की ओर से हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

