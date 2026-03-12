Iran Israel US War : प्रदेश में 97 हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित, ऑर्डर होल्ड
अंतरराष्ट्रीय माहौल अस्थिर होने की वजह से खरीदार अभी बड़े ऑर्डर देने से बच रहे हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
Published : March 12, 2026 at 12:31 PM IST
जयपुर : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण प्रदेश के व्यापार पर असर देखने को मिल रहा है. इन देशों के बीच चल रहे सैन्य तनाव के बाद जयपुर का ज्वैलरी, मार्बल, टेक्सटाइल, खाद्य व्यापार प्रभावित हुआ है. व्यापारियों का कहना है कि इस युद्ध से तकरीबन 97 हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है.
फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल का कहना है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. पिछले कुछ दिनों में विदेशी ऑर्डर कम हुए हैं और कई ऑर्डर कैंसिल भी हो गए हैं, जिससे व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है. जयपुर देश का एक बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब माना जाता है. यहां से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद विदेशों में भेजे जाते हैं, लेकिन अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब इस कारोबार पर भी पड़ने लगा है.
जल्द पटरी पर लौटेगा कारोबार : जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि जयपुर ज्वेलरी का बड़ा हब है, लेकिन युद्ध और तनाव के बाद पिछले 8 से 10 दिनों के दौरान निर्यात के ऑर्डर में करीब 20 से 30 प्रतिशत तक कमी देखने को मिली है. खासतौर पर खाड़ी देशों से आने वाले नए ऑर्डर काफी कम हो गए हैं. वहीं, कुछ विदेशी खरीदारों ने पहले से दिए गए ऑर्डर्स को भी फिलहाल रोक दिया है. खाड़ी व यूरोपियन देशों में जयपुर में तैयार होने वाली ज्वेलरी निर्यात की जाती है. व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय माहौल अस्थिर होने की वजह से विदेशी बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है. खरीदार अभी बड़े ऑर्डर देने से बच रहे हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.
दुबई ट्रेड सेंटर : अरुण अग्रवाल का कहना है कि इंडिया से खाड़ी और अफ्रीका देशों में निर्यात होने वाले प्रोडक्ट्स का ट्रेड सेंटर दुबई है, लेकिन दुबई में हालात काफी खराब हैं. कई फ्लाइट रूट प्रभावित होने के कारण माल की आवाजाही में भी देरी हो रही है. जयपुर से हर साल करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की ज्वेलरी, टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का निर्यात किया जाता है. इसमें खाड़ी देशों के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप के बाजार भी अहम भूमिका निभाते हैं. व्यापारियों का कहना है कि अगर यह अंतरराष्ट्रीय तनाव लंबा खिंचता है तो जयपुर के निर्यात कारोबार को और बड़ा झटका लग सकता है. फिलहाल सभी की नजर वैश्विक हालात पर टिकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द हालात सामान्य होंगे.
- राजस्थान से मिडिल ईस्ट में निर्यात : दालें, मसालें, दवाइयां, मेहंदी, केमिकल, मशीनरी, टूल्स, जेम्स- ज्वेलरी, टेक्सटाइल, गारमेंट निर्यात होते हैं.
- इनका होता है आयात : कच्चा तेल, केमिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज, औद्योगिक कच्चा माल
समुद्री मार्ग प्रभावित : व्यापारियों का कहना है कि युद्ध का असर राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर दिख रहा है. अरब सागर के समुद्री मार्ग से मिडिल ईस्ट, यूरोप जाने वाला माल प्रभावित हुआ है. वहीं, जयपुर से दुबई, शारजाह, मस्कट और आबुधाबी के लिए संचालित 70 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. व्यापारिक संगठनों के अनुसार आयात-निर्यात, टूर-ट्रैवल और होटल उद्योग खासा प्रभावित हुआ है. ज्वैलरी और रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों में जाता है.
अमेरिका व यूरोप में भी माल निर्यात : व्यापारियों का कहना है कि जंग लंबी चली तो बायर्स ऑर्डर नहीं देंगे. इससे अस्थिरता बढ़ेगी, कच्चे माल की कीमत में उछाल आएगा, आवागमन रुकने से व्यापारियों की कारोबारी मीटिंग्स ठप हो रही हैं. राजस्थान से बड़ी मात्रा में माल अमेरिका व यूरोप में सप्लाई किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल सभी आर्डर होल्ड हो गए हैं.