यूएस-इजरायल-ईरान वॉर: खाड़ी देशों में उड़ती मिसाइल बढ़ा रही दिलों की धड़कन, परिजनों को है अपनों की चिंता
उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में नौकरी करने गए हैं, ईरान के हमलों से सब डरे हुए हैं
By PTI
Published : March 5, 2026 at 3:58 PM IST
हरिद्वार: अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया हुआ है. इस युद्ध को 6 दिन हो गए हैं. अमेरिका और इजरायल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तो ईरान उनको जवाब देने के साथ ही जहां-जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, वहां भी अटैक कर रहा है. गल्फ कंट्रीज में भी इसी कारण ईरान की मिसाइल गिर रही हैं. ऐसे में खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के परिजन परेशान हैं.
ईरान इजरायल युद्ध से बिगड़े हालात: अमेरिका और इजराइल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद करीब एक हफ्ते से चल रहे युद्ध के कारण खाड़ी देशों (Gulf countries) में रह रहे भारतीय तो खौफ के साये में जी ही रहे हैं, यहां देश में उनके परिवारजन भी उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं. परिजन खाड़ी देशों से उनकी जल्द वापसी का इंतजार कर रहे हैं.
खाड़ी देशों में ईरान के हमले बढ़े: ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से खाड़ी देशों में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं. इससे वहां रहने वाले लोगों की रोजाना की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा है. खाड़ी देशों में रह रहे ये लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं. संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के शारजाह में रहने वाले हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र के शाहरुख ने बताया कि ईरान के हमलों के बाद पिछले पांच दिनों से दुबई के कुछ इलाकों में हालात ज्यादा ख़राब हैं. हालांकि मरीना, शारजाह, जबेल अली क्षेत्रों में इक्का दुक्का हमले हो रहे हैं. लेकिन डर का माहौल है.
गल्फ कंट्रीज में रह रहे भारतीय परेशान: एक बहुरारष्ट्रीय कंपनी हिमांको स्टील में काम करने वाले शाहरुख ने बताया कि वहां की सरकार ने सभी लोगों को घरों में ही रहने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, हमारी कंपनी में भी पांच दिन से काम बंद है. मंगलवार से सीमित संख्या में हवाई सेवाएं व कुछ आवश्यक सेवाएं शुरू की गई हैं. शाहरुख़ ने बताया कि उनकी सोसायटी में 100 से अधिक भारतीय हैं और सभी जल्द हालात सुधरने की दुआ कर रहे हैं.
फोन पर आपबीती बता रहे भारतीय नागरिक: कुवैत के शबाल अहमद इलाके में रहने वाले ज्वालापुर क्षेत्र के ही सराय निवासी रिहान ने फोन पर बताया कि कुछ मिसाइलें कुवैत के शहरी इलाके के ऊपर से गुजरती दिखाई दी थीं. एक मिसाइल ने शहर से कुछ किलोमीटर दूर अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था.
मिसाइल गिरते ही बज रहे सायरन: कुवैत में एक शेख के पास घरेलू वाहन चालक के रूप में कार्य करने वाले रिहान ने बताया, ‘‘जब धमाका हुआ, उस समय मैं उस जगह से कुछ ही दूर अपनी कार से गुजर रहा था. जिस जगह मिसाइल गिरी, वहां काला धुआं उठने लगा. मिसाइल के गिरने के बाद शहर में तेज आवाज में सायरन बजने लगे।’’
आसमान में उड़ती दिख रही हैं मिसाइल: रिहान ने दावा किया कि चार दिन पहले तक ईरान की और से आने वाली मिसाइलें आसमान में आती साफ दिखाई देती थीं. अब जो मिसाइल आ रही हैं, वे इतनी तेज गति से आ रही हैं कि पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को निशाना बना रही हैं. रिहान ने कहा, कुवैत में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और लोग दहशत में हैं.
परिजनों को अपनों की चिंता: वह रोज फोन करके घर वालों को अपने सुरक्षित होने की जानकारी देते हैं जिससे उन्हें चिंता न हो. परिजन हालात सुधरते ही उन्हें भारत लौट आने की सलाह दे रहे हैं. ज्वालापुर में रिहान की मां शहनाज ने कहा कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, उन्हें अपने बेटे की चिंता लगी रहती है. उन्होंने कहा, ‘‘वैसे तो बेटे से लगभग रोज बात हो जाती है, मगर जब वहां के हालात बिगड़ने की खबरें मिलती हैं, तो दिल बैठने लगता है. बेटे की सलामती की फिक्र खाने लगती है।’’
