कैराना सांसद इकरा हसन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता मामले की सुनवाई पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 10:42 PM IST
प्रयागराज: कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. फिलहाल ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने मुकदमे को पूरी तरह रद्द नहीं किया है.
न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनाया फैसला: न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने इकरा हसन की याचिका पर यह आदेश जारी किया. उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश समेत मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह और खालिद ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला शामली जिले के कांधला थाने में 16 अप्रैल 2024 को दर्ज हुई प्राथमिकी से जुड़ा है.
कांधला थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर: लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जुटाने और प्रचार करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस की जांच के बाद दाखिल आरोप पत्र पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इसके बाद शामली स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया था. सांसद ने इसी समन और पूरी कानूनी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर हुआ था एक्शन: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की कैराना सीट काफी चर्चित सीटों में से एक थी. इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं इकरा हसन पर चुनाव प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था. कांधला थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और 171-H (चुनाव में अवैध खर्च और प्रचार) के तहत केस दर्ज किया गया था.
हाईकोर्ट ने समन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगाई: जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने उन्हें पेश होने का समन भेजा था. इकरा हसन ने इसे 'राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और दुर्भावना' से प्रेरित बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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