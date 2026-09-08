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कैराना सांसद इकरा हसन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता मामले की सुनवाई पर लगी रोक

सपा सांसद इकरा हसन की याचिका पर HC का आदेश, निचली अदालत में सुनवाई स्थगित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ चल रही मुकदमे की पूरी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. फिलहाल ट्रायल कोर्ट में मामले की आगे की कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि, हाईकोर्ट ने मुकदमे को पूरी तरह रद्द नहीं किया है. न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनाया फैसला: न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने इकरा हसन की याचिका पर यह आदेश जारी किया. उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन आदेश समेत मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्लाह और खालिद ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला शामली जिले के कांधला थाने में 16 अप्रैल 2024 को दर्ज हुई प्राथमिकी से जुड़ा है. कांधला थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर: लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर भीड़ जुटाने और प्रचार करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस की जांच के बाद दाखिल आरोप पत्र पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था. इसके बाद शामली स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने इकरा हसन को समन जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया था. सांसद ने इसी समन और पूरी कानूनी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.