संघ के शताब्दी वर्ष पर इकबाल ने बनाया विश्व का सबसे छोटा सोने का ओम, केसरिया झंडा, भागवत को करेंगे भेंट

शिल्पकार इकबाल सक्का ने बताया कि संघ से जुड़ी पांच चीजों को बेहद सूक्ष्म आकार में बनाया है, जिसे लेंस से देखा जा सकता है.

Iqbal Sakka looking at the artworks
कलाकृतियों को देखते इकबाल सक्का (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 4:15 PM IST

4 Min Read
उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के सूक्ष्म शिल्प कलाकार डॉ इकबाल सक्का ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक नायाब तोहफा बनाया है. जिसे वह जल्द ही संघ प्रमुख मोहन भागवत को देंगे. इस तोहफे में संघ का केसरिया झंडा, ओम, काली टोपी, डंडा और दीपक जैसी सूक्ष्म कलाकृतियां शामिल हैं. इन पांचों चीजों का आकार 1 मिलीमीटर है, जिसे लेंस की मदद से ही अच्छे से देखा जा सकता है.

संघ के शताब्दी वर्ष पर तोहफा: स्वर्ण शिल्पी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर इकबाल सक्का ने लेंस की मदद से देखे जाने वाली विश्व की सबसे छोटी सोने की कलाकृतियां बनाई हैं. इकबाल ने संघ की मुख्य निशानियां के मॉडल बनाए हैं, जिनमें ओम, केसरिया झंडा, काली टोपी, डंडा व दीपक शामिल हैं. डॉ इकबाल ने बताया कि शताब्दी वर्ष की खुशी में बनाई एक-एक मिलीमीटर की इन कलाकृतियों को आरएसएस के संघ सर संचालक मोहन भागवत को भेंट करेंगे. उन्होंने बताया कि इन कलाकृतियों की छोटी साइज के चलते इसे विश्व रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा सकता है.

संघ के शताब्दी वर्ष पर आरएसएस को इकबाल का तोहफा (ETV Bharat Udaipur)

5 दिन में बनी कलाकृतियां: डॉ इकबाल ने बताया कि उन्होंने आरएसएस के मुख्य कार्यालय नागपुर में पत्र लिखा है. साथ में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉ इंद्रेश कुमार को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है. पत्र में विश्व की सबसे छोटी सोने की ओम, केसरिया झंडा, काली टोपी, डंडा, व दीपक को मोहन भागवत को भेंट करने का अनुरोध किया है. लेंस की सहायता से देखे जाने वाली इन कलाकृतियों को बनाने में डॉ सक्का को 5 दिन लगे.

Subtle saffron flag, Om, black cap, stick and lamp
अतिसूक्ष्म केसरिया झंडा, ओम, काली टोपी, डंडा और दीपक (ETV Bharat Udaipur)

विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने का दावा किया पेश: इकबाल ने बताया कि शताब्दी वर्ष में जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, तब मेरे मन में भी कुछ अनूठा करने का विचार आया. इसके चलते ये कलाकृतियां बनाई हैं. उन्होंने कहा कि यह पहली संस्था होगी, जिसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं. जो विभिन्न सामाजिक कार्य करती है. इन्हें बनाने से पहले मैंने संघ के बारे में जानकारी भी जानकारी जुटाई. इकबाल का दावा है कि विश्व की सबसे छोटी चीज बनी हुई इन कलाकृतियों का वजन बेहद कम है. इनको लेंस की मदद से देखा जा सकता है. इन कलाकृतियों को विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने का भी दावा पेश किया है.

Iqbal admiring his miniature artworks
अपनी अतिसूक्ष्म कलाकृतियों को निहारते इकबाल (ETV Bharat Udaipur)

वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज: इकबाल सबसे कम वजन की सबसे छोटी सोने की चेन बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने विश्व की सबसे छोटी चाय की केतली भी बनाई थी. साथ ही सबसे छोटा स्वर्ण स्टम्प बना चुके हैं. इसी तरह अब तक इकबाल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड्स, यूनिक वर्ल्ड रिकार्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स, वर्ल्ड अमेजिंग विश्व रिकार्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज करा चुके हैं.

कुछ अलग करने का था जुनून: इकबाल सक्का को बचपन से ही कुछ हटकर करने का जुनून था. उन्होंने स्वर्ण शिल्प कार्य के हुनर को अपनाया और फिर देखते ही देखते उसमें महारत हासिल कर ली. इकबाल बताते हैं कि बचपन से ही वे अखबार में स्वर्ण शिल्पकारी के बारे में पढ़ते थे. दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वर्ण शिल्पकारी के रिकॉर्ड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों के नाम थे. तभी से इकबाल चाहते थे कि इस क्षेत्र में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो. ऐसे में वो इस काम में जुट गए और आज उनके हुनर की दुनिया कायल है.

