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इकबाल सक्का का शिल्प कौशल, बनाई चांदी की पल्ला मछली पर विराजे भगवान झूलेलाल की सूक्ष्म प्रतिमा

इकबाल सक्का ने चांदी से तिरंगे झंडे के साथ भगवान झूलेलाल की छोटी बाल रूप प्रतिमा और उनसे संबंधित धार्मिक प्रतीकों का निर्माण किया है.

Iqbal Sakka with meticulous artwork
सूक्ष्म कलाकृति के साथ इकबाल सक्का (Courtesy - Iqbal Sakka)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 5:45 PM IST

2 Min Read
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उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर के विश्वविख्यात स्वर्ण शिल्पी और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रोफेसर डॉ इकबाल सक्का ने भगवान झूलेलाल जयंती के पावन अवसर पर अपनी अनूठी कला का एक और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है. उन्होंने चांदी से भगवान झूलेलाल के बाल स्वरूप की सूक्ष्म कलाकृतियों का निर्माण किया है, जो राष्ट्रीय तिरंगे और धार्मिक प्रतीकों के साथ तैयार की गई है.

मात्र 1 सेंटीमीटर की अद्भुत कलाकृतियां: डॉ सक्का द्वारा निर्मित ये कलाकृतियां मात्र एक-एक सेंटीमीटर की हैं, जिन्हें केवल लेंस की सहायता से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. इस सूक्ष्म सेट में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और समुद्र में तैरती पल्ला मछली पर बाल रूप में विराजे भगवान झूलेलाल शामिल हैं. उनके हाथ में सूक्ष्म धार्मिक ग्रंथ, जिसे वे पढ़ते हुए मुद्रा में हैं. धार्मिक लाल रंग की पताका (झंडा), एक सूक्ष्म तलवार और साथ में तैरती हुई एक अन्य पल्ला मछली भी है.

Letter to Temple Trust
मंदिर ट्रस्ट को लिखा पत्र (Courtesy - Iqbal Sakka)

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एक ग्राम चांदी और तीन दिन की कड़ी मेहनत से बनी कलाकृति: अदभुत शिल्प कौशल का परिचय देते हुए डॉ सक्का ने इन सभी कलाकृतियों को मात्र 1 ग्राम चांदी से तैयार किया है. इसे पूर्ण रूप देने में उन्हें 3 दिन का समय लगा. सूक्ष्मता इतनी सटीक है कि बालक के रूप में भगवान झूलेलाल के भाव और पल्ला मछली की बनावट स्पष्ट नजर आती है. डॉ इकबाल सक्का ने इन कलाकृतियों को गुजरात के कच्छ स्थित विश्व के सबसे बड़े झूलेलाल तीर्थ धाम मंदिर को भेंट करने का निर्णय लिया है. उल्लेखनीय है कि वहां भगवान झूलेलाल की 11 मंजिल ऊंची विशाल प्रतिमा निर्माणाधीन है.

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डॉ सक्का ने मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि मंदिर परिसर में बनने वाले संग्रहालय में इन सूक्ष्म चांदी की कलाकृतियों को उचित स्थान दिया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु भगवान के इस सूक्ष्म बाल स्वरूप के भी दर्शन कर सकें. भगवान झूलेलाल की इस कलाकृति के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर अपनी अटूट श्रद्धा और बेजोड़ हुनर का मेल प्रस्तुत किया है.

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