ETV Bharat / state

इकबाल सक्का का शिल्प कौशल, बनाई चांदी की पल्ला मछली पर विराजे भगवान झूलेलाल की सूक्ष्म प्रतिमा

सूक्ष्म कलाकृति के साथ इकबाल सक्का ( Courtesy - Iqbal Sakka )