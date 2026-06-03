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Smallest Gold FIFA Trophy : वर्ल्ड कप विजेता टीम को भारत की ओर से सोने का गोल्डन बूट और तिरंगा भेंट करना चाहते हैं सक्का

इकबाल सक्का का अनूठा प्रयास ( Source : Iqbal Sakka )