Smallest Gold FIFA Trophy : वर्ल्ड कप विजेता टीम को भारत की ओर से सोने का गोल्डन बूट और तिरंगा भेंट करना चाहते हैं सक्का
दावा है कि कलाकृति में शामिल ट्रॉफी, गोल्डन बूट, फुटबॉल और तिरंगा झंडा मात्र एक-एक मिलीमीटर आकार के हैं.
Published : June 3, 2026 at 3:39 PM IST
उदयपुर: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भले ही भारतीय फुटबॉल टीम हिस्सा नहीं ले रही हो, लेकिन उदयपुर के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिल्पकार डॉ. इकबाल सक्का ने भारत की उपस्थिति को वैश्विक फुटबॉल मंच पर दर्ज कराने का अनूठा प्रयास किया है. डॉ. सक्का ने दावा किया है कि उन्होंने सोने और चांदी से फीफा वर्ल्ड कप थीम पर विश्व की सबसे छोटी कलाकृतियों का निर्माण किया है, जिन्हें वे भारत सरकार के माध्यम से विश्व कप विजेता टीम को भेंट करना चाहते हैं.
सक्का ने बताया कि उन्होंने चांदी से एक सूक्ष्म फुटबॉल मैदान तैयार किया है, जिसे हरी घास के स्वरूप में सजाया गया है. इस मैदान में सोने का गोल्डन बूट FIFA शब्द, फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और भारतीय तिरंगा झंडा स्थापित किया गया है. यह कलाकृति इतनी सूक्ष्म है कि इसे देखने के लिए लेंस की आवश्यकता होती है. लेंस से देखने पर मैदान के गोल पोस्ट, डी-कॉर्नर और जाली जैसी बारीकियां भी स्पष्ट दिखाई देती हैं.
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उन्होंने दावा किया कि कलाकृति में शामिल ट्रॉफी, गोल्डन बूट, फुटबॉल और तिरंगा झंडा मात्र एक-एक मिलीमीटर आकार के हैं. विजेता टीम को समर्पित की जाने वाली इन सोने की कलाकृतियों का कुल वजन लगभग 500 मिलीग्राम है. सूक्ष्म शिल्पकला का यह नमूना उनकी वर्षों की साधना और बारीक हस्तकला का परिचायक है. सक्का का कहना है कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत का फीफा विश्व कप में प्रतिनिधित्व नहीं होना प्रत्येक खेल प्रेमी के लिए पीड़ादायक है.
इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह कलाकृति तैयार की है, ताकि विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल आयोजन में भारतीय कला, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना की भी झलक दिखाई दे सके. उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय खेल मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारत सरकार की ओर से इस विशेष कलाकृति को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम को आधिकारिक उपहार के रूप में भेंट किया जाए.
सक्का का मानना है कि इससे न केवल भारतीय शिल्पकला को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि विश्व खेल मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी गौरवपूर्ण प्रदर्शन होगा.