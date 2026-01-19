ETV Bharat / state

IPS विकास वैभव का आह्वान, हैदराबाद में LIB शिखर सम्मेलन में जुटे दिग्गज, उद्यमिता क्रांति पर मंथन

IPS विकास वैभव और विधायक मिथिलेश तिवारी ( आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल )

"वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के नेतृत्व में देश-विदेश से तीन लाख से अधिक लोग बिहार के विकास के लिए एकजुट हुए हैं, ताकि 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार का निर्माण हो सके. 2047 तक विकसित बिहार का लक्ष्य बहुत दूर नहीं है. सभी बिहारवासियों को मिलकर तेज गति से कार्य करना होगा. मैं लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़कर सहयोग कर रहे सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामना देता हूं, जिन्होंने बिहार को विकसित करने के लिए सभी को प्रेरित करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है." - सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

सम्राट चौधरी ने दिया वीडियो संदेश: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, ऐसे में उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए इस कार्यक्रम की महत्ता को समझाया. बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्राट चौधरी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके. ऐसे में कार्यक्रम के लिए भेजे गए अपने वीडियो संदेश में सम्राट चौधरी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने पर खेद व्यक्त किया.

ईटेला राजेंद्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से पैदल अपने घर लौटते बिहारी प्रवासी मजदूरों के दृश्य को अत्यंत भावुक कर देने वाला बताया. उन्होंने साझा किया कि उस अवधि में उन्हें तेलंगाना के कई उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों से निवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्होंने बताया कि बिहारी श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण उनके उद्योग ठप हो गए थे. प्रतिबंध हटने के बाद उन्हें विशेष ट्रेनों के माध्यम से वापस लाने का आग्रह किया गया और उनके लौटने के बाद ही औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो सकीं.

"भारत के किसी भी शहर या राज्य में जहां विकास हुआ है, वहां बिहार और बिहारी समुदाय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य रहा है. मैं विकास वैभव के प्रयासों की सराहना करता हूं. लेट्स इंस्पायर बिहार, बिहार के गौरवशाली अतीत को एक प्रगतिशील भविष्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है." - ईटेला राजेंद्र,सांसद

ईटेला राजेंद्र ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन: कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना के मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ईटेला राजेंद्र द्वारा उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि के रूप में किया गया. उद्घाटन सत्र में लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक व वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव, विधायक मिथिलेश तिवारी, रत्नेश कुशवाहा, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, ललन कुंवर ने अपने विचार रखे.

हैदराबाद/पटना : लेट्स इंस्पायर बिहार (LIB) अभियान ने रविवार को हैदराबाद के टी-हब में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का सफल आयोजन किया. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना और उद्यमिता क्रांति लाना है.

बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का सफल आयोजन (आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल)

सम्मेलन में विकास वैभव का संबोधन: शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकास वैभव ने कहा कि लेट्स इंस्पायर बिहार का हैदराबाद अध्याय जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और यह संतोष व्यक्त किया कि 880 प्रतिभागियों ने स्वेच्छा से सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया, जो बिहारी प्रवासी समुदाय और पेशेवरों में प्रबल उत्साह और सहभागिता को दर्शाता है. उन्होंने हैदराबाद से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को साझा करते हुए बताया कि वे यहां प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के रूप में और बाद में दिलसुखनगर बम विस्फोट मामले में एनआईए जांच दल के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं.

"नवाचार एवं उद्यमिता के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध इस शहर से बिहार के भविष्य पर चर्चा करना मेरे लिए विशेष रूप से अर्थपूर्ण है. तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹36,000 प्रति माह है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹6,374 प्रति माह है. अगले 20 वर्षों में बिहार को तेलंगाना जैसी आर्थिक स्थिति तक पहुंचने के लिए औसतन लगभग 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की आवश्यकता होगी."- विकास वैभव, लेट्स इंस्पायर बिहार, मुख्य संरक्षक

मंच पर विधायक मिथिलेश तिवारी (आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल)

विकास वैभव ने यह भी कहा कि उत्साहजनक संकेत यह है कि पिछले वर्ष बिहार की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर लगभग 13 प्रतिशत रही, जो सकारात्मक गति को दर्शाती है. उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 600 स्टार्ट-अप लेट्स इंस्पायर बिहार मंच से जुड़े हुए हैं. हैदराबाद के टी-हब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में बिहार के प्रत्येक जिले में टी-हब जैसे इनक्यूबेशन एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम करना होगा.

हैदराबाद में लेट्स इंस्पायर बिहार का आयोजन: इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पेशेवरों, सामाजिक चिंतकों और देशभर से आए बिहारी प्रवासी समुदाय की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे सामूहिक संकल्प, आशावाद और उद्देश्य की एक सशक्त एवं जीवंत वातावरण का निर्माण हुआ.

विकास वैभव की कोशिश ला रही रंग (आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल)

खचाखच भरा सभागार: 'बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026' का यह पल एक ऐतिहासिक, अत्यंत सफल और राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनकर उभरा. कार्यक्रम के दौरान सभागार खचाखच भरा रहा. इस शिखर सम्मेलन में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. यह आयोजन अभियान की बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाता है और भारत की दीर्घकालिक विकास दृष्टि में बिहार की केंद्रीय भूमिका को पुनः रेखांकित करता है.

बिहार का विकास मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित: यह शिखर सम्मेलन लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के राष्ट्रीय आयाम को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना में बिहार के विकास को एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करता है.

ईटेला राजेंद्र ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन (आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल)

लेट्स इंस्पायर बिहार: लेट्स इंस्पायर बिहार की यात्रा 22 मार्च 2021 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव द्वारा प्रारंभ किया गया था. 2047 तक एक विकसित बिहार और परिणामस्वरूप एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करना अभियान का मुख्य मकसद है. इसकी परिकल्पना यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किसी को भी बिहार छोड़कर न जाना पड़े.

बिहार को विकसित राज्य बनाना और उद्यमिता क्रांति लाना उद्देश्य (आईपीएस विकास वैभव का फेसबुक हैंडल)

शिक्षा, समानता और उद्यमिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित यह अभियान, बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक एवं उद्यमशील विरासत से प्रेरणा लेकर, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्रीय विकास के लिए एकजुट करता है. वर्तमान में इसके 3,00,000 से अधिक स्वयंसेवक विभिन्न अध्यायों के माध्यम से सक्रिय योगदान दे रहे हैं. साल 2028 तक प्रत्येक जिले में कम से कम पांच स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से प्रत्येक 100 से अधिक रोजगार सृजित करेगा.

