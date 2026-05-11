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कौन हैं 'सुपर कॉप' विकास वैभव? मिली बड़ी जिम्मेदारी तो बोले- '6 साल बाद फील्ड पुलिसिंग में वापस आ गया हूं'

जिस आईपीएस के नाम से अपराधी कांप उठते हैं, उनकी अब 6 साल बाद फील्ड पुलिसिंग में वापसी हुई है. पढ़ें कौन हैं विकास वैभव?

IPS VIKAS VAIBHAV
मगध रेंज के आईजी विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 7:03 PM IST

5 Min Read
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पटना: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. रविवार को जिन 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, उनमें विकास वैभव भी शामिल हैं. उनको मगध रेंज का आईजी बनाया गया है. 6 साल से ज्यादा समय के बाद उनकी 'फील्ड पुलिसिंग' में वापसी हुई है. पोस्टिंग पर उन्होंने खुद इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं करेंगे.

"छह साल से ज्यादा समय के बाद मैं फील्ड पुलिसिंग में वापस आ गया हूं. मुझे आईजी मगध रेंज, जिसका हेडक्वार्टर गया जी में है, के तौर पर मिली नई जिम्मेदारी का इंतजार है. मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, हमेशा की तरह, यह पक्का करना होगी कि पुलिस कानून का राज मजबूती से और बिना किसी भेदभाव के बनाए रखें, पूरी निष्पक्षता के साथ और बिना किसी डर या पक्षपात के."- विकास वैभव, पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गयाजी

क्या होगी प्राथमिकता?: विकास वैभव ने कहा, 'एक फील्ड पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपने करियर के दौरान, मैंने हमेशा एफआईआर दर्ज न करना और जनता को गुमराह करना, रजिस्ट्रेशन के दौरान क्राइम हेड्स को कम करना, किसी भी क्राइम या बड़े डेवलपमेंट के बारे में तुरंत एसपी/सीनियर अधिकारियों को इन्फॉर्म न करना, पुलिसवालों द्वारा जबरन वसूली और शिकायतों से निपटने में पुलिस का निष्पक्ष न होना, जैसी चीजों के के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है.'

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मगध रेंज के आईजी बने विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में आता है और ऑफिसर-इन-चार्ज की जानबूझकर की गई भूमिका पहली नजर में साबित होती है, तो एसपी या आईजी द्वारा संबंधित अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने और उसके बाद बिना किसी समझौते, नरमी या छूट के डिपार्टमेंटल कार्रवाई के तौर पर ऑटोमैटिक एक्शन लिया जाएगा.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ विकास वैभव (पुरानी तस्वीर) (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

अपराध रोकने के लिए प्रतिबद्ध: आईजी ने कहा कि रात की पेट्रोलिंग को मजबूत करना, जमीन के झगड़ों में कानूनी, निष्पक्ष और रोकथाम वाली पुलिस कार्रवाई पक्का करना, जांच के लिए पेंडिंग प्रोसेस और मामलों का तेजी से निपटारा, अतिक्रमण हटाना और ट्रैफिक की समस्याओं का हल, अवैध शराब के धंधे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गैर-कानूनी सड़क जाम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे.

कौन हैं विकास वैभव?: बेगूसराय जिले के रहने वाले विकास वैभव का जन्म 21 नवंबर 1979 को हुआ था. उन्होंने वर्ष 1997 से 2001 तक Indian Institute of Technology, Kanpur, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इसके बाद वर्ष 2003 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए. अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने एएसपी (दानापुर) के रूप में की. बाद में पटना में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में करते हुए उन्होंने लंबित मामलों के निष्पादन और पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक अभियान चलाया.

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पत्नी के साथ विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

बगहा में पुलिस अधीक्षक: बगहा में पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी भूमिका विशेष रूप से चर्चित रही. उस समय यह इलाका अपहरण और डकैत गिरोहों के कारण 'मिनी चंबल' के रूप में कुख्यात था. लगातार अभियानों और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के कारण अपहरण की घटनाएं लगभग समाप्त हो गईं और कई बड़े डकैत गिरोहों ने आत्मसमर्पण किया. उनकी लोकप्रियता के कारण वहां एक चौराहे का नाम 'विकास वैभव चौराहा' और एक सड़क का नाम 'विकास वैभव पथ' रखा गया.

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मंत्रियों के साथ विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

आतंकी यासीन भटकल से पूछताछ: रोहतास में पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में “ऑपरेशन विध्वंस” जैसे व्यापक अभियान चलाए. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) में पुलिस अधीक्षक के रूप में उनका कार्यकाल राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई बड़े मामलों की जांच का नेतृत्व किया. यासीन भटकल समेत कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी और पूछताछ में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट और महाबोधि मंदिर बम ब्लास्ट मामलों की जांच में भी उनकी टीम को सफलता मिली और भियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई गई.

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आईपीएस विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

पटना के एसएसपी: पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में भी उन्होंने दो अलग-अलग कार्यकालों में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त और सक्रिय प्रशासनिक शैली दिखाई. वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी गई. भागलपुर क्षेत्र के डीआईजी के रूप में विकास वैभव ने पुलिस प्रशासन को आम लोगों के और अधिक करीब लाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया. इसके बाद वे आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) के डीआईजी तथा गृह विभाग में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे.

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विकास वैभव (सौ. विकास वैभव फेसबुक हैंडल)

युवाओं में काफी लोकप्रिय: मार्च 2021 में उन्होंने 'आइये, मिलकर प्रेरित करें बिहार' अर्थात Let's Inspire Bihar अभियान की शुरुआत की। शिक्षा, समता और उद्यमिता को केंद्र में रखकर शुरू हुए इस अभियान ने कुछ ही वर्षों में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया. वर्तमान में इस अभियान से लगभग 3,60,000 सदस्य जुड़ चुके हैं और 1000 से अधिक अध्याय बिहार, देश के विभिन्न महानगरों और विदेशों तक सक्रिय हैं. यह अभियान युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच पर जोड़ने का कार्य कर रहा है.

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