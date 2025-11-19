ETV Bharat / state

यूपी में 23 ट्रेनी IPS अफसरों को फील्ड में उतारा; पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश, सभी 2023 और 2024 बैच के

यूपी में 23 ट्रेनी आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 9:30 PM IST

|

Updated : November 19, 2025 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों को फील्ड में उतार दिया है. ट्रेनी आईपीएस को जिन स्थानों पर तैनात किया गया है बुधवार को उसकी सूची जारी कर दी गई है. यूपी में 23 ट्रेनी आईपीएस अफसरों को जिलों में पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है. 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस जिलों में तीन महीने की ट्रेंनिग पर भेजे गये हैं.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: Police Media Cell)
जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: Police Media Cell)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 23 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को अगले तीन महीने के लिए अलग-अलग जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए तैनाती दे दी है. इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक शलभ माथुर की तरफ से आदेश जारी किया गया है. पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अभय राजेंद्र दागा को पुलिस कमिश्नरेट आगरा, दिनेश गोदारा को गोरखपुर, अंजना दहिया को बरेली, ईश्वर लाल गुर्जर को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अंकित बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ, मानसी को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, दीक्षा भोरिया को पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर, सृष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर, प्रेम सुख दरिया को आजमगढ़, जयबिंद कुमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मिर्जापुर, एस दीप्थी चाह्णण को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रदीप कुमार को गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव, सारिका चौधरी को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या और विनय कुमार यादव को झांसी में तैनाती दी गई है. यह सभी 2023 व 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी हैं.

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल; 23 IPS का ट्रांसफर, गोरखपुर-प्रयागराज-लखनऊ के ASP हुए इधर से उधर

Last Updated : November 19, 2025 at 10:36 PM IST

TAGGED:

IPS TRANSFER IN UP
THREE MONTHS TRAINING
23 TRAINEE IPS OFFICERS
LUCKNOW NEWS
IPS TRANSFER IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.