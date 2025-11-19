ETV Bharat / state

यूपी में 23 ट्रेनी IPS अफसरों को फील्ड में उतारा; पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश, सभी 2023 और 2024 बैच के

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों को फील्ड में उतार दिया है. ट्रेनी आईपीएस को जिन स्थानों पर तैनात किया गया है बुधवार को उसकी सूची जारी कर दी गई है. यूपी में 23 ट्रेनी आईपीएस अफसरों को जिलों में पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है. 2023 और 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस जिलों में तीन महीने की ट्रेंनिग पर भेजे गये हैं.

जारी आदेश (Photo credit: Police Media Cell)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 23 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को अगले तीन महीने के लिए अलग-अलग जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए तैनाती दे दी है. इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक शलभ माथुर की तरफ से आदेश जारी किया गया है. पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अभय राजेंद्र दागा को पुलिस कमिश्नरेट आगरा, दिनेश गोदारा को गोरखपुर, अंजना दहिया को बरेली, ईश्वर लाल गुर्जर को पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अंकित बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ, मानसी को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, दीक्षा भोरिया को पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर, सृष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर, प्रेम सुख दरिया को आजमगढ़, जयबिंद कुमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मिर्जापुर, एस दीप्थी चाह्णण को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रदीप कुमार को गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव, सारिका चौधरी को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या और विनय कुमार यादव को झांसी में तैनाती दी गई है. यह सभी 2023 व 2024 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारी हैं.

