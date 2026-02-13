ETV Bharat / state

यूपी में IPS अफसर ट्रांसफर; ADG नीलाब्जा चौधरी को भर्ती बोर्ड की कमान, आशुतोष कुमार बने CID चीफ

लखनऊः उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के दो बेहद अनुभवी और दिग्गज अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है. 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी नीलाब्जा चौधरी अब अपर पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की कमान संभालेंगे.

वहीं, अपनी तकनीकी सूझबूझ और मेडल विजेता रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाने वाले 2001 बैच के आईपीएस आशुतोष कुमार को एडीजी सीआईडी जैसी महत्वपूर्ण शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ​स्थानांतरण आदेश के अनुसार, दोनों अधिकारियों को एक-दूसरे के वर्तमान पदों पर भेजा गया है।शासन का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अपराध अनुसंधान की जटिल गुत्थियों को सुलझाने के लिए अनुभवी नेतृत्व को आगे लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. ये दोनों अधिकारी अब एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की कमान संभालकर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को नई दिशा देंगे.

अनुभव और सफलता का संगमः ​2000 बैच के आईपीएस अधिकारी नीलाब्जा चौधरी को एडीजी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पद पर नई तैनाती दी गई है. नीलाब्जा चौधरी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपनी कार्यकुशलता से कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. कई जिलों में कप्तानी का अनुभव रखने वाले चौधरी वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात थे. अब उन पर प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और गतिमान बनाने का बड़ा जिम्मा होगा.