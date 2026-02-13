यूपी में IPS अफसर ट्रांसफर; ADG नीलाब्जा चौधरी को भर्ती बोर्ड की कमान, आशुतोष कुमार बने CID चीफ
उत्तर प्रदेश सरकार ने दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 5:54 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के दो बेहद अनुभवी और दिग्गज अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया है. 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी नीलाब्जा चौधरी अब अपर पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की कमान संभालेंगे.
वहीं, अपनी तकनीकी सूझबूझ और मेडल विजेता रिकॉर्ड के लिए पहचाने जाने वाले 2001 बैच के आईपीएस आशुतोष कुमार को एडीजी सीआईडी जैसी महत्वपूर्ण शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्थानांतरण आदेश के अनुसार, दोनों अधिकारियों को एक-दूसरे के वर्तमान पदों पर भेजा गया है।शासन का यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अपराध अनुसंधान की जटिल गुत्थियों को सुलझाने के लिए अनुभवी नेतृत्व को आगे लाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. ये दोनों अधिकारी अब एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र की कमान संभालकर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को नई दिशा देंगे.
अनुभव और सफलता का संगमः 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी नीलाब्जा चौधरी को एडीजी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पद पर नई तैनाती दी गई है. नीलाब्जा चौधरी ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपनी कार्यकुशलता से कमिश्नर प्रणाली को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी. कई जिलों में कप्तानी का अनुभव रखने वाले चौधरी वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में तैनात थे. अब उन पर प्रदेश की पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और गतिमान बनाने का बड़ा जिम्मा होगा.
मेडल और इंजीनियरिंग माइंडसेटः 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष कुमार को एडीजी, सीआईडी के पद पर तैनात किया गया है. आशुतोष कुमार ने मई 2025 में कानपुर कमिश्नरेट में जेसीपी कानून-व्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किए थे. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आशुतोष कुमार अपनी तकनीकी समझ के लिए जाने जाते हैं. उनके शानदार करियर के लिए उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल, उत्कृष्ट सेवा पदक और डीजी कमेंडेशन डिस्क (सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम) जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है.
इसे भी पढ़ें- यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस; 5 सीनियर IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?