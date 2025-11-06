ETV Bharat / state

तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की नई डीजीपी, अनुराग गुप्ता का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार

आईपीएस तदाशा मिश्रा ( Etv Bharat )