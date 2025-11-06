ETV Bharat / state

तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की नई डीजीपी, अनुराग गुप्ता का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार

तदाशा मिश्रा झारखंड की नयी डीजीपी बनाई गयी हैं.

IPS Tadasha Mishra becomes new DGP of Jharkhand
आईपीएस तदाशा मिश्रा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 10:10 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 11:19 PM IST

रांचीः झारखंड में नए डीजीपी और पूर्व डीजीपी को लेकर चल रहे तमाम कयासों पर विराम लग गया है. गुरुवार की देर रात झारखंड कैडर के 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है.

इससे संबंधित अधिसूचना गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है. तादाश मिश्रा वर्तमान में झारखंड पुलिस के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं. शुक्रवार को तदाशा मिश्रा अपना पदभार संभालेंगी.

IPS Tadasha Mishra becomes new DGP of Jharkhand
झारखंड के नये डीजीपी को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना (ETV Bharat)

पहली महिला डीजीपी बनीं तदाशा मिश्रा

आईपीएस तदाशा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनाई गयी हैं. इस संबंध में झारखंड सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. हालांकि तदाशा मिश्रा इसी वर्ष 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत हो जाएंगी. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तदाशा मिश्रा का कार्यकाल काफी अल्प समय का होगा.

जूनियर बनीं डीजीपी

तदाशा मिश्रा को भले ही झारखंड पुलिस का नया मुखिया बना दिया गया है लेकिन आपको बता दें कि 1992 बैच के आईपीएस प्रशान्त सिंह और 1993 बैच आईपीएस एमएस भाटिया झारखंड में ही पदस्थापित हैं. ऐसे में सवैधानिक संकट भी है. क्योंकि इन दोनों सीनियर अफसरों के होते हुए 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को झारखंड पुलिस का नया कप्तान बनाया गया है.

अनुराग गुप्ता का आवेदन हुआ स्वीकार

बता दें कि झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर आवेदन दिया था. जिसे झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया है. उनके आवेदन की स्वीकृति को लेकर भी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सहमति देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है.

IPS Tadasha Mishra becomes new DGP of Jharkhand
अनुराग गुप्ता के आवेदन को लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी (ETV Bharat)

झारखंड का प्रभारी डीजीपी
NEW DGP OF JHARKHAND
TADASHA MISHRA BECOMES NEW DGP
RANCHI
DGP OF JHARKHAND

