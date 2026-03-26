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आईपीएस रतन लाल डांगी सस्पेंड, महिला की शिकायत पर कार्रवाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस रतनलाल डांगी को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. वह आईजी के पद पर तैनात थे. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब वे पहले से ही एक गंभीर विवाद में घिरे हुए थे. छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ एक महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जिसमें यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग जैसे मामले शामिल है.

निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि इन आरोपों के आधार पर उनके आचरण की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का पाया गया है. इसी वजह से जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे. सरकार ने आदेश में यह भी संकेत दिया है की जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय कार्यवाही तय की जाएगी.

रतन लाल डांगी पर कार्रवाई की जानकारी (ETV BHARAT)

नवंबर 2025 में हुई थी शिकायत

आईपीएस रतन लाल डांगी का पूरा मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी बताई जा रही है. महिला ने नवंबर 2025 में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. शिकायत सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और जांच शुरू हुई. इसी दौरान सोशल मीडिया पर रतनलाल डांगी से जुड़े कथित आपत्तिजनक फोटो वायरल हो गए. जिससे मामला और ज्यादा तूल पकड़ा. हालांकि रतनलाल डांगी ने इन सभी आरोपी को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया.

सूत्रों की माने तो शिकायत और वायरल सामग्री के बाद विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्य के आधार पर ही गृह विभाग ने आईपीएस रतन लाल डांगी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. इससे ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह के आरोपी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के मूड में है. अब आगे की विस्तृत जांच के आधार पर ही तय हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है.