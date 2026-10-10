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बिहार में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों का तबादला,देखें पूरी लिस्ट

बिहार सचिवालय ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को फिर से बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. आधे दर्जन सीनियर आईपीएस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं. पटना के नगर पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है.

पांच IPS अधिकारियों समेत छह पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर