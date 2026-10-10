बिहार में बड़े पैमाने पर IPS अधिकारियों का तबादला,देखें पूरी लिस्ट
सीनियर आईपीएस ऑफिसर का तबादला हुआ है. रत्न संजय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. रिपोर्ट-रंजीत कुमार.
Published : October 10, 2026 at 8:25 PM IST
पटना: बिहार में शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को फिर से बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. आधे दर्जन सीनियर आईपीएस अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं. पटना के नगर पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है.
पांच IPS अधिकारियों समेत छह पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर
गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार में पांच IPS अधिकारियों समेत छह पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. राज्य सरकार ने सेंट्रल डेपुटेशन से जल्दी लौटे 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी रत्न संजय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. रत्न संजय पद स्थापना की प्रतीक्षा में थे.
रत्न संजय एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) नियुक्त
रत्न संजय को एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) नियुक्त किया गया है. उनके पास मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के एडीजी का भी अतिरिक्त प्रभार होगा. इसी के साथ निर्मल कुमार आजाद मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से छूट दी गई है.
के. सुहिता अनुपम को नई जिम्मेदारी
इसके अलावा के. सुहिता अनुपम को अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग बनाया गया है. इसके पहले वे अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था का काम देख रही थीं. किरण कुमार गोरख को पुलिस अधीक्षक अरवल बनाया गया है, इससे पहले वह राजभवन में पदस्थापित थे.
नवजोत सिमी को पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग
नवजोत सिमी को पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पटना के पद पर तैनात किया गया है, इससे पहले वह अरवल जिले की पुलिस अधीक्षक थीं. चंद्र प्रकाश को पटना मध्य का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, इससे पहले वह बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 10 में तैनात थे.'
बीएनपी 10 का कमांडेंट बनीं ममता कल्याणी
ममता कल्याणी को बीएनपी 10 का कमांडेंट बनाया गया है इससे पहले वह नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना में पदस्थापित थीं.
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