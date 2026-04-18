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झारखंड में 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

रांची: झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 46 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार देर रात तबादले की अधिसूचना जारी की है. तबादले की लिस्ट में एडीजी से लेकर एएसपी तक का तबादला किया गया है.

एक दर्जन जिले में एसपी बदले

झारखंड पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है. लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है. इस बड़े हाई-लेवल तबादले से प्रदेश के करीब एक दर्जन जिलों के एसपी बदल गए हैं. कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग के साथ-साथ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

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