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उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, दो अफसर कुंभ मेले के लिए तैनात, देखिये लिस्ट

आयुष अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी से हटाकर कुंभ मेला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.

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उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 6:33 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं. शासन ने 4 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है.यह आदेश 3 अप्रैल 2026 को देहरादून से जारी किया गया. जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभागीय कार्यप्रणाली में संतुलन स्थापित करना है.

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादलों और नई तैनाती को लेकर आदेश जारी किया है. इन तबादलों में खास तौर पर आगामी कुंभ मेला को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. योगेन्द्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक/मुख्यालय) से हटाकर कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है.
आयुष अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी से हटाकर कुंभ मेला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. इन दोनों अधिकारियों पर कुंभ मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होगी. श्वेता चौबे को टिहरी का एसएसपी बनाया गया है.

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जारी सूची के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) के पद से स्थानांतरित करते हुए अब उन्हें पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह बदलाव क्षेत्रीय पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दे रहते हैं.

इसी क्रम में अभिषेक अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के पद से हटाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर बनाया गया है. उधम सिंह नगर जिला औद्योगिक और सीमा क्षेत्र होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में वहां एक अनुभवी अधिकारी की तैनाती को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है.

वहीं अमित श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं यातायात) से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है. टिहरी जनपद में पर्यटन, चारधाम यात्रा और भौगोलिक चुनौतियों के कारण पुलिस प्रशासन की भूमिका काफी अहम होती है. ऐसे में नए एसपी के रूप में उनकी नियुक्ति प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

इसके अलावा पंकज भट्ट को पुलिस अधीक्षक, Crime Against Women/CB-CID से स्थानांतरित कर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी), टिहरी गढ़वाल बनाया गया है. महिला अपराधों से जुड़े मामलों में उनके अनुभव को देखते हुए यह बदलाव विभागीय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी अपने-अपने नए पदों पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे. कार्यभार ग्रहण करने की सूचना पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराएंगे. शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरण के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आए, इसके लिए संबंधित विभाग आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें.

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