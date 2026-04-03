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उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, दो अफसर कुंभ मेले के लिए तैनात, देखिये लिस्ट

देहरादून: उत्तराखंड में IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं. शासन ने 4 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है.यह आदेश 3 अप्रैल 2026 को देहरादून से जारी किया गया. जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा विभागीय कार्यप्रणाली में संतुलन स्थापित करना है.

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादलों और नई तैनाती को लेकर आदेश जारी किया है. इन तबादलों में खास तौर पर आगामी कुंभ मेला को देखते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. योगेन्द्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक/मुख्यालय) से हटाकर कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है.

आयुष अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी से हटाकर कुंभ मेला में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है. इन दोनों अधिकारियों पर कुंभ मेले के दौरान कानून-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी होगी. श्वेता चौबे को टिहरी का एसएसपी बनाया गया है.

उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले (ETV Bharat)

जारी सूची के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) के पद से स्थानांतरित करते हुए अब उन्हें पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह बदलाव क्षेत्रीय पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दे रहते हैं.

इसी क्रम में अभिषेक अग्रवाल को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के पद से हटाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर बनाया गया है. उधम सिंह नगर जिला औद्योगिक और सीमा क्षेत्र होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में वहां एक अनुभवी अधिकारी की तैनाती को सरकार का अहम कदम माना जा रहा है.