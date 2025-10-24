ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का तबादला, चार जिलों के एसपी बदले

गृह विभाग के आदेश में क्या ? : राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार, राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर नियुक्त किया गया है, जबकि मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह को निदेशक, प्रशिक्षण/संचालन, अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग बनाया गया है.

रायपुर: पुलिस विभाग में विष्णुदेव साय सरकार ने शुक्रवार शाम को फेरबदल किया है. चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत सात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. जिन जिलों में एसपी बदले गए हैं उनमें राजनांदगांव, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती और कोंडागांव जिले शामिल हैं.

सक्ती की एसपी का भी हुआ ट्रांसफर: सक्ती की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को राजनांदगांव जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक रत्ना सिंह को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

इन जिलों में नए एसपी नियुक्त: ट्रांसफर आदेश के मुताबिक रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के चौथी बटालियन के कमांडेंट प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले का एसपी बनाया गया है. कोंडागांव एसपी यदुवल्ली अक्षय कुमार को पुलिस मुख्यालय में एआईजीपी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के कमांडेंट पंकज चंद्रा को कोंडागांव का नया एसपी बनाया गया है.

साय सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारियों का यह ट्रांसफर रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया है. कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में नियुक्त किया गया है जबकि चार अधिकारियों को पुलिस विभाग के अन्य जगहों से ट्रांसफर कर जिले में तैनाती कई है. राजनांदगांव, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती और कोंडागांव जिले को नया पुलिस कप्तान मिला है. अब देखना होगा कि इन जिलों की कानून व्यवस्था और कितनी मजबूत होती है.