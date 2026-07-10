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छत्तीसगढ़ में 24 IPS अधिकारियों का तबादला, 12 जिलों के बदले गए एसपी, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है. पढ़िए रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Chhattisgarh Police Headquarters
छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 10:43 PM IST

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रायपुर: शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 24 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. फेरबदल में एक आईजी रेंज, कई डीआईजी, एआईजी और 12 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है.

जानिए किन आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला ?

आईपीएस अजय कुमार यादव को नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) बनाया गया है. वहीं अब तक राजनांदगांव रेंज के आईजी रहे बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर में पदस्थ किया गया है. बस्तर में सीएएफ के आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल को भी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

Transfer of IPS officers in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का तबादला (ETV BHARAT)

कई जिलों में बदले गए एसपी

जिलों में भी व्यापक बदलाव करते हुए दंतेवाड़ा, कोरिया, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलोद, सूरजपुर, कबीरधाम और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षकों की नई पदस्थापना की गई है. IPS सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया. IPS अजय कुमार यादव बने आईजी, राजनांदगांव रेंज. IPS बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय भेजा गया.

List of transfer orders
ट्रांसफर ऑर्डर की लिस्ट (ETV BHARAT)
List of transfer orders
तबादला ऑर्डर की सूची (ETV BHARAT)

IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किए गए. IPS चंद्रमोहन सिंह बने दंतेवाड़ा के नए एसपी. IPS हरीश राठौर कोरिया के नए एसपी होंगे. IPS भावना पांडेय को धमतरी का एसपी बनाया गया. IPS राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा की जिम्मेदारी मिली. IPS उमेश प्रसाद गुप्ता बीजापुर के एसपी होंगे. IPS मयंक को सुकमा का एसपी बनाया गया. IPS संदीप कुमार पटेल नारायणपुर के एसपी नियुक्त किए गए है. IPS जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम का एसपी बनाया गया. IPS योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर और चव्हाण किरण गंगाराम को बलोद का एसपी बनाया गया.

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