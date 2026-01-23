ETV Bharat / state

हिमाचल में कई IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, जानें किसे मिला कौन सा पद?

पदोन्नति पाने वाले अधिकारी हिमाचल कैडर से संबंधित हैं और वर्तमान में राज्य व केंद्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

IPS PROMOTION IN HIMACHAL
हिमाचल में कई IPS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं. ये पदोन्नतियां विभिन्न बैचों के अधिकारियों को दी गई हैं, जिससे राज्य पुलिस व्यवस्था में अनुभव और नेतृत्व दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह सभी पदोन्नतियां स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं. इन आदेशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. पदोन्नति पाने वाले अधिकारी हिमाचल कैडर से संबंधित हैं और वर्तमान में राज्य व केंद्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

तीन अधिकारियों को IG पद

2008 बैच के तीन IPS अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एस. अरुल कुमार और जी. शिवकुमार को प्रोफार्मा आधार पर IG बनाया गया है. वहीं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह के प्रिंसिपल डॉ. डी.के. चौधरी को नियमित रूप से IG पद पर नियुक्त किया गया है.

6 अधिकारियों को DIG पद

वहीं, 2012 बैच के IPS अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) पद पर पदोन्नति मिली है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात शालिनी अग्निहोत्री को प्रोफार्मा आधार पर DIG बनाया गया है. जबकि रोहित मालपानी, डॉ. खुशाल चंद शर्मा, संजीव कुमार गांधी, डॉ. रमेश चंद्र छाजटा और डॉ. देवाकर शर्मा को नियमित आधार पर DIG पद दिया गया है.

वरिष्ठ अधिकारी बने ADGP

इसके अलावा 2001 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. अतुल कुमार दिगंबर फुलजेले को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है. वे वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं. सरकार ने 2013 बैच के दो IPS अधिकारियों गौरव सिंह (एसपी, सोलन) और अर्जित सेन ठाकुर (एसपी, SDRF जुन्गा) को सेलेक्शन ग्रेड लेवल-13 प्रदान किया है. यह पदोन्नति नियमित आधार पर दी गई है. सभी पदोन्नति आदेश राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता, IAS द्वारा जारी किए गए हैं. इसकी जानकारी डीजीपी हिमाचल प्रदेश, केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को भेज दी गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस को सुखविंदर सरकार की तरफ से राहत, अब बसों में सफर के लिए नहीं होगी इस कार्ड की जरूरत

TAGGED:

IPS OFFICERS HIMACHAL
HP POLICE ADMINISTRATION
POLICE PROMOTION ORDER HIMACHAL
HIMACHAL POLICE PROMOTION
IPS PROMOTION IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.