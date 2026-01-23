ETV Bharat / state

हिमाचल में कई IPS अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा, जानें किसे मिला कौन सा पद?

शिमला: हिमाचल सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति देने के आदेश जारी किए हैं. ये पदोन्नतियां विभिन्न बैचों के अधिकारियों को दी गई हैं, जिससे राज्य पुलिस व्यवस्था में अनुभव और नेतृत्व दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकारी अधिसूचना के अनुसार, यह सभी पदोन्नतियां स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं. इन आदेशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. पदोन्नति पाने वाले अधिकारी हिमाचल कैडर से संबंधित हैं और वर्तमान में राज्य व केंद्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. तीन अधिकारियों को IG पद 2008 बैच के तीन IPS अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (IG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. इनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एस. अरुल कुमार और जी. शिवकुमार को प्रोफार्मा आधार पर IG बनाया गया है. वहीं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह के प्रिंसिपल डॉ. डी.के. चौधरी को नियमित रूप से IG पद पर नियुक्त किया गया है. 6 अधिकारियों को DIG पद