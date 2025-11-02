ETV Bharat / state

मऊ के IPS अखिलेश कुमार सिंह को गैलेंट्री अवॉर्ड; जिले में खुशी की लहर, जानें इनकी उपलब्धियां

मऊ: राष्ट्रीय एकता दिवस पर मऊ जिले के IPS अफसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रतिष्ठित गृह मंत्रालय गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. मऊ के मधुबन तहसील के गांव मुरारपुर निवासी अखिलेश कुमार सिंह इस समय असम पुलिस में आईजी के पद पर तैनात हैं. इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक-2025 सहित दो प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया है. इससे पहले भी अखिलेश कुमार सिंह को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिल चुका है.

इस वजह से मिला गैलेंट्री अवॉर्ड: अखिलेश कुमार सिंह ने शिवसागर जिले के एक गांव में निर्दोष महिला को डायन बताकर लोगों द्वारा जिंदा जलाने के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया था. गांव की सुरक्षा व्यवस्था की विवेचना और चार्जशीट तैयार कराई. सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा 23 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली. इनके इसी कार्य के लिए गृह मंत्रालय गैलेंट्री अवॉर्ड दिया गया है.

इसलिए मिला दूसरा पुरस्कार: 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद अखिलेश कुमार सिंह को मणिपुर में फंसे असम के लोगों को लाने के लिए इंफाल भेजा गया था. इन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए सैकड़ो लोगों की सकुशल वापसी कराई.

इसके बाद मणिपुर पुलिस के लगभग 2000 जवानों का असम में प्रशिक्षण की व्यवस्था अपनी देखरेख में कराई. मणिपुर में शांति बहाली में मदद की, जिसके लिए इन्हें मणिपुर डीजीपी प्रशंसा पदक-2025 के लिए चयनित किया गया. किसी एक राज्य के अधिकारी को दूसरे राज्य के डीजीपी द्वारा मेडल दिया जाना दुर्लभ है.

शिक्षकों को गर्व, मित्रों में खुशी: डीएवी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता ऋषिकेश पांडे ने बताया कि अखिलेश कुमार सिंह शुरू से ही अनुशासित और मेहनती छात्र रहे. उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत और अनुशासन के बल पर ही वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं. सभी शिक्षकों को उन पर गर्व है.

अखिलेश कुमार सिंह की इस उपलब्धि पर उनके मित्रों में भी खुशी और उत्साह की लहर है. उनके मित्र अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अखिलेश कुमार सिंह काफी सरल स्वभाव के और मृदुभाषी हैं. उनकी कड़ी मेहनत और जनता के बीच उनका विश्वास ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है.

कौन हैं अखिलेश कुमार सिंह: मऊ जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव मुरारपुर में कृष्ण मुरारी सिंह के घर 1979 में जन्मे अखिलेश कुमार सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई. माता सुनैना सिंह गृहिणी हैं. पिता के स्वर्गवास के बाद उनके साथ असम में ही रहती हैं.