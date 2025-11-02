मऊ के IPS अखिलेश कुमार सिंह को गैलेंट्री अवॉर्ड; जिले में खुशी की लहर, जानें इनकी उपलब्धियां
IPS अखिलेश कुमार सिंह को गृह मंत्री दक्षता पदक-2025 सहित मणिपुर डीजीपी प्रशंसा पदक-2025 से सम्मानित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 1:28 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 1:46 PM IST
मऊ: राष्ट्रीय एकता दिवस पर मऊ जिले के IPS अफसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रतिष्ठित गृह मंत्रालय गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. मऊ के मधुबन तहसील के गांव मुरारपुर निवासी अखिलेश कुमार सिंह इस समय असम पुलिस में आईजी के पद पर तैनात हैं. इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक-2025 सहित दो प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया है. इससे पहले भी अखिलेश कुमार सिंह को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिल चुका है.
इस वजह से मिला गैलेंट्री अवॉर्ड: अखिलेश कुमार सिंह ने शिवसागर जिले के एक गांव में निर्दोष महिला को डायन बताकर लोगों द्वारा जिंदा जलाने के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया था. गांव की सुरक्षा व्यवस्था की विवेचना और चार्जशीट तैयार कराई. सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा 23 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली. इनके इसी कार्य के लिए गृह मंत्रालय गैलेंट्री अवॉर्ड दिया गया है.
इसलिए मिला दूसरा पुरस्कार: 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद अखिलेश कुमार सिंह को मणिपुर में फंसे असम के लोगों को लाने के लिए इंफाल भेजा गया था. इन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए सैकड़ो लोगों की सकुशल वापसी कराई.
इसके बाद मणिपुर पुलिस के लगभग 2000 जवानों का असम में प्रशिक्षण की व्यवस्था अपनी देखरेख में कराई. मणिपुर में शांति बहाली में मदद की, जिसके लिए इन्हें मणिपुर डीजीपी प्रशंसा पदक-2025 के लिए चयनित किया गया. किसी एक राज्य के अधिकारी को दूसरे राज्य के डीजीपी द्वारा मेडल दिया जाना दुर्लभ है.
शिक्षकों को गर्व, मित्रों में खुशी: डीएवी इंटर कॉलेज के प्रवक्ता ऋषिकेश पांडे ने बताया कि अखिलेश कुमार सिंह शुरू से ही अनुशासित और मेहनती छात्र रहे. उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत और अनुशासन के बल पर ही वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं. सभी शिक्षकों को उन पर गर्व है.
अखिलेश कुमार सिंह की इस उपलब्धि पर उनके मित्रों में भी खुशी और उत्साह की लहर है. उनके मित्र अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अखिलेश कुमार सिंह काफी सरल स्वभाव के और मृदुभाषी हैं. उनकी कड़ी मेहनत और जनता के बीच उनका विश्वास ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है.
कौन हैं अखिलेश कुमार सिंह: मऊ जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव मुरारपुर में कृष्ण मुरारी सिंह के घर 1979 में जन्मे अखिलेश कुमार सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई. माता सुनैना सिंह गृहिणी हैं. पिता के स्वर्गवास के बाद उनके साथ असम में ही रहती हैं.
प्रधानाध्यापक पिता के देखरेख में शुरू से ही अनुशासित रहे अखिलेश कुमार सिंह ने उच्च शिक्षा के लिए जिले के डीएवी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया. 1995 में डीएवी से इंटरमीडिएट पास कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और MA की डिग्री हासिल की. इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए.
कड़ी मेहनत से बने आईपीएस: परिजनों ने बताया कि अखिलेश सिंह न 2003 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस बन गए. इनको असम कैडर मिला. जिस समय उन्हें असम कैडर मिला उस समय पूरे असम में उग्रवाद और सांप्रदायिक दंगे चरम पर थे. अ
खिलेश सिंह ने अपने कड़े फैसलों और जनता के बीच भरोसा कायम करते हुए आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों को रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल की. साल 2014 में उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध अभियानों के लिए इनको राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया. इसके बाद वह असम के अलग-अलग जिलों में पुलिस अधीक्षक, रेंज डीआईजी रहे.
जब सुर्खियों में आए अखिलेश सिंह: परिजनों ने बताया कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 2019-22 तक अखिलेश सिंह कोलकाता में सीबीआई डीआईजी के पद पर रहे. 2021 में पश्चिम बंगाल के 4 मंत्रियों को नारदा कांड में उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद अखिलेश राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में आ गए.
अखिलेश सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक अनशन पर बैठी रहीं और उनके ऑफिस का घेराव किया. बनर्जी ने अपने मंत्रियों को रिहा करने की मांग की. उनके ऑफिस पर पथराव भी किया गया, लेकिन इन्होंने मंत्रियों को नहीं छोड़ा और जेल भेज दिया.
कोयला तस्करी पर भी लगाई लगाम: सीबीआई कोलकाता में रहते हुए अखिलेश सिंह ने आसनसोल में संगठित कोयला चोरी के खिलाफ कठोर कदम उठाया. उन्होंने कोयला माफिया को जेल भेज दिया. इसके बाद उन्हें 2021 में राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया.
यह भी पढ़ें: सांसद रवि किशन को धमकी देने वाले की फोन लोकेशन जालंधर की मिली; पुलिस टीम रवाना