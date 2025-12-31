हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, ओपी सिंह के रिटायर होने के बाद मिली जिम्मेदारी
आईपीएस अफसर अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है. वे रिटायर्ड हो चुके ओपी सिंह की जगह लेंगे.
Published : December 31, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 7:17 PM IST
चंडीगढ़ : नया साल 2026 का सूर्योदय होने से पहले हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है. आईपीएस अफसर अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है.
अजय सिंघल बने हरियाणा के डीजीपी : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की पैनल कमेटी ने डीजीपी पद के दावेदार 3 अफसरों के पैनल को अंतिम रूप दिया था, जिसमें से 1992 बैच के आईपीएस अफसर अजय सिंघल को हरियाणा पुलिस के डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है. नया साल आने से पहले ही पूर्व संध्या पर इस फैसले को लिया गया है और इसी के साथ हरियाणा को अजय सिंघल के तौर पर नया डीजीपी मिल गया है. अजय सिंघल अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख पद पर तैनात थे. उन्हें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के अफसरों की गुड लिस्ट में माना जाता रहा है. वे शुरुआत से ही DGP की रेस में आगे माने जा रहे थे. अजय सिंघल ऐसे अफसर हैं जिन्हें लेकर कोई विवाद नहीं है जिसके चलते उनकी दावेदारी पहले से ही मजबूत मानी जा रही थी. गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा आज, बुधवार को आईपीएस सिंघल की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि, डीजीपी सिंघल 1 जनवरी 2026 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे.
डीजीपी सिंघल की शैक्षणिक योग्यता: डीजीपी अजय सिंघल आईआईटी रूड़की से गेट में सिविल इंजीनियरिंग में एआईआर 1 रहे हैं. उन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास की. यूपीएससी में चयन के बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) आवंटित की गई. इसके बाद उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया. आईपीएस अजय सिंघल ने हरियाणा कैडर मिलने पर अपने करियर के शुरूआती वर्षों में एएसपी और एसपी स्तर पर विभिन्न जिलों में सेवाएं दी.
विजिलेंस में 10 वर्षों का कार्यकाल: आईपीएस अजय सिंघल बीते लंबे समय से हरियाणा विजिलेंस विभाग की कमान संभाले हुए थे. करीब दस वर्षों से उन्होंने विजिलेंस विभाग को न केवल मजबूती दी, बल्कि कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर कई अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया. हरियाणा पुलिस ने उनके नेतृत्व में विभिन्न जिलों में प्रभावी कार्रवाई कर वर्षों से कई अनसुलझे मामलों का पर्दाफाश भी किया है.
दो वर्ष तक संभालेंगे जिम्मेदारी: आईपीएस अजय सिंघल प्रदेश के डीजीपी पद पर 2 वर्ष तक अपनी सेवाएं जारी रखेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीजीपी पद की समय सीमा दो वर्ष तक निर्धारित है.
ओपी सिंह हुए थे रिटायर्ड : आपको बता दें कि आज ही हरियाणा के मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह रिटायर्ड हुए थे. पैनल में सीनियरिटी के हिसाब से पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर आगे थे, लेकिन आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में उनका नाम आने के बाद उन्हें सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया और बाद में उन्हें डीजीपी के पद से भी हटा दिया गया था. तभी से ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. सेवा की उम्र पूरी होने के बाद आज( 31 दिसंबर) को वे रिटायर हो गए.
पहले नंबर पर शत्रुजीत कपूर का नाम था : केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को जो पैनल मिला है, उसमें हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम पहले नंबर पर है, जबकि उन पर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड को लेकर आरोप लगे थे. इसके बावजूद यूपीएससी पैनल ने सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए आईपीएस शत्रुजीत कपूर का नाम पहले नंबर पर रखा. इसके बाद 1992 बैच के आईपीएस अफसर अजय सिंघल और 1993 बैच के आईपीएस अफसर आलोक मित्तल का नाम रखा गया था.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - हरियाणा पुलिस ने 72 वीआईपी की सुरक्षा हटाई, दिग्विजय चौटाला बोले - "सुधर जाओ DGP, तुझसे डरते नहीं ओपी सिंह"
ये भी पढ़ें - हरियाणा डीजीपी ने दिया सरप्राइज़, डिजिटल अरेस्ट की शिकायत लेकर अचानक पहुंचे साइबर थाने, पुलिसकर्मियों के उड़े होश
ये भी पढ़ें - हरियाणा DGP बोले- 'थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, सोचते हैं कि दादागिरी भी हो और हम फंसे भी नहीं'