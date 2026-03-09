ETV Bharat / state

IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा बंधेंगे शादी के बंधन में, 27 मार्च से शुरू होंगी शादी की रस्में

29 मार्च को शादी और 30 मार्च को रिसेप्शन जोधपुर के रिसॉर्ट में होगा.

आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा
आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा (Source : @Krishan_IPS @Anshika_484)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 12:52 PM IST

बाड़मेर : उत्तर प्रदेश पुलिस के दो आईपीएस अधिकारी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. राजस्थान के बाड़मेर मूल के आईपीएस अफसर और संभल (यूपी) एसपी कृष्ण कुमार (के.के) बिश्नोई 29 मार्च को बरेली (यूपी) एसपी अंशिका वर्मा के साथ पारम्परिक रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लेंगे.

कृष्ण कुमार के भाई भजनलाल बिश्नोई ने मुताबिक 25 मार्च को संभल में सगाई होगी. इसमें सिर्फ दोनों परिवार के लोग शामिल होंगे. 27 मार्च से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी. आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई भी 27 मार्च को धोरीमन्ना पहुंचेंगे. इसी दिन घी पिलाने के साथ शादी की रस्मों की शुरुआत होगी. संगीत और हल्दी की रस्म बाड़मेर जिले धोरीमन्ना में होगी.

29 को शादी, 30 को रिसेप्शन : 28 मार्च को बारात सभा होगी. 29 मार्च को बारात जोधपुर के लिए रवाना होगी. 30 मार्च को रिसेप्शन जोधपुर के लहरिया रिसॉर्ट में होगा. ज्यादातर गेस्ट को 30 मार्च को ही आमंत्रित किया जा रहा है. धोरीमन्ना में गांव और बाड़मेर समेत आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है. इस शादी में यूपी, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों के दिग्गज नेता, आईपीएस, आईजी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे.

केके बिश्नोई के बारे में जानें : कृष्ण कुमार बिश्नोई (केके बिश्नोई) 2018 और अंशिका 2021 बैच की आईपीएस अफसर हैं. किसान परिवार से आने वाले आईपीएस केके बिश्नोई बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के मूल निवासी हैं. परिवार में 6 भाई-बहन में वे खुद सबसे छोटे हैं. यूपीएससी की तैयारी के बाद 2018 में 24 साल की उम्र में केके बिश्नोई आईपीएस बने और 2019 में मेरठ, 2021 में मुजफ्फरनगर में और 2024 से संभल एसपी हैं.

अंशिका वर्मा के बारे में जानें : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी अंशिका वर्मा ने बिना कोचिंग के यूपीएससी (UPSC) क्रैक की थी. 2 साल की मेहनत के बाद उन्हें 136वीं रैंक मिली. पिता यूपीपीसीएल रिटायर्ड इंजीनियर ओर मां गृहिणी हैं. परिवार में तीन बहनें हैं, जिनमें अंशिका सबसे छोटी हैं. पहली पोस्टिंग आगरा फतेहपुरी सीकरी थाना में हुई थी. दूसरी पोस्टिंग गोरखपुर एएसपी के तौर पर हुई. वर्तमान में बरेली एसपी (साउथ) के तौर पर कार्यरत हैं.

