IPS किशोर कौशल ने पलामू डीआईजी का संभाला पदभार, कहा- नक्सलियों के खिलाफ तेज होगा अभियान
IPS अधिकारी किशोर कौशल ने पलामू DIG का पदभार संभाल लिया है.
Published : January 6, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : January 6, 2026 at 12:37 PM IST
पलामू: आईपीएस किशोर कौशल ने मंगलवार को पलामू रेंज डीआईजी का पदभार ग्रहण किया है. किशोर कौशल 2012 बैच के आईपीएस हैं और रांची, धनबाद और जमशेदपुर में एसपी रह चुके हैं. पलामू डीआईजी के पद पर तैनात होने से पहले किशोर कौशल जैप 7 के कमांडेंट थे.
जनता के हित में उठाया जाएगा कदम: डीआईजी
मंगलवार को आईपीएस किशोर कौशल पलामू पहुंचे. पलामू रेंज के डीआईजी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने के दौरान पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए किशोर कौशल ने कहा कि जैसे लोगों की पुलिस से अपेक्षा रहती है कि विधि व्यवस्था सही तरीके से संचालित रहे, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हो सके, उसी दिशा में कदम उठाए जाएंगे. डीआईजी ने कहा कि पलामू रेंज में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा. इस सिलसिले में एसपी के नेतृत्व में अभियान चलाए भी जा रहे हैं.
झारखंड के कई जिलों के रह चुके हैं एसपी
गौरतलब है कि आईपीएस किशोर कौशल ने पलामू के 34वें डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है. 1994 में पलामू रेंज के डीआईजी के पद का गठन हुआ था. पलामू रेंज के पहले डीआईजी आईपीएस सी. लीमा इमचेन थे, जिसमें पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला आता है. आईपीएस किशोर कौशल ने आईआईएमसी से मास कम्युनिकेशन भी किया है. आईपीएस बनने के बाद चतरा में वह प्रोबेशनर रहे थे. बाद में झारखंड के रामगढ़, दुमका समेत कई जिलों में एसपी भी रहे हैं.
ये भी पढ़ें:
झारखंड में IAS-IPS अधिकारियों का तबादला, कौशल किशोर बने पलामू डीआईजी
आईपीएस कुलदीप द्विवेदी बने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर, झारखंड में खौफ खाते थे अपराधी
झारखंड में बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों का तबादला, 48 बदले गए