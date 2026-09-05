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IPS कर्ण गोयल ने संभाला करनाल पुलिस कप्तान का चार्ज, बोले-'अपराध, नशे और ट्रैफिक पर रहेगी पैनी नजर'

गुरुग्राम से करनाल पहुंचे कर्ण गोयलः चार्ज संभालने के बाद करनाल की मीडिया से बातचीत में एसपी कर्ण गोयल ने कहा कि "इससे पहले उनकी पोस्टिंग गुरुग्राम में थी और अब उन्हें करनाल में जिम्मेदारी दी गई है." उन्होंने कहा कि "आज जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, अपराध और पुलिसिंग से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी."

एसपी और आईजी बदले गएः करनाल में 5 अगस्त को हुए बीरू वाल्मीकि हत्याकांड और इसके बाद पुलिस द्वारा किए गए डबल एनकाउंटर को लेकर लगातार विवाद बना हुआ था. इस पूरे घटनाक्रम के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तत्कालीन करनाल एसपी नरेंद्र बिजारणिया और आईजी अशोक कुमार का तबादला कर दिया. इसी फेरबदल के बाद कर्ण गोयल को करनाल का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है.

करनालः जिले में हत्याकांड और पुलिस एनकाउंटर को लेकर उपजे विवाद के बीच पुलिस प्रशासन में हुए बड़े फेरबदल के बाद अब करनाल को नया पुलिस अधीक्षक मिल गया है. नवनियुक्त एसपी कर्ण गोयल ने शनिवार को करनाल पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया. पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के तमाम डीएसपी और पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की कानून-व्यवस्था और अपराध की स्थिति को लेकर चर्चा शुरू की.

शांतिप्रिय लोगों को उसी अनुरूप पुलिस सेवा देना प्राथमिकता: नवनियुक्त एसपी ने कहा कि "करनाल के लोग शांतिप्रिय हैं और उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों को उसी अनुरूप बेहतर और संवेदनशील पुलिसिंग उपलब्ध कराई जाए." उन्होंने कहा कि "करनाल पुलिस की सेवा और कार्यप्रणाली के स्तर को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आम आदमी को पुलिस पर भरोसा और मजबूत हो."

ट्रैफिक और महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस: एसपी कर्ण गोयल ने "करनाल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया. शहर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा. इसके साथ ही महिला सुरक्षा पर भी पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा और महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.

नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत: करनाल में नशे की बिक्री को लेकर पूछे गए सवाल पर एसपी कर्ण गोयल ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ पुलिस का रुख बेहद सख्त रहेगा. उन्होंने कहा कि "नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने यह भी संकेत दिया कि "नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्तियों को अटैच करने जैसी कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.

सोशल मीडिया को बताया दोधारी तलवार: आज के दौर में युवाओं के अपराध की ओर बढ़ने में सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर एसपी ने कहा कि "सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है. इसके माध्यम से अच्छी चीजें भी सामने आती हैं, लेकिन गलत कंटेंट के प्रभाव में आकर कुछ लोग अपराध की दुनिया की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं." उन्होंने साफ कहा कि करनाल पुलिस की सोशल मीडिया पर लगातार नजर रहेगी. यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने या अपराध से जुड़ी गतिविधियों के लिए करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

24 घंटे आम लोगों की सेवा में पुलिस: एसपी कर्ण गोयल ने आम लोगों की समस्याओं को लेकर भी अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि "पुलिस 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी. लोगों से मिलने के लिए समय निर्धारित रहेगा और उनका व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि वे अधिक से अधिक लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाएं."

नई जिम्मेदारी, नई उम्मीदें: करनाल में नए एसपी की तैनाती ऐसे समय हुई है, जब जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल चर्चा में हैं. ऐसे में कर्ण गोयल के सामने अपराध नियंत्रण के साथ-साथ आम जनता का विश्वास मजबूत करने, नशे पर लगाम लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की चुनौती भी रहेगी.